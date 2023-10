October 30, 2023 / 03:13 PM IST

Sai Rajesh | సంపూర్ణేశ్ బాబుతో హృదయకాలేయం సినిమాతో రైటర్‌గా, నిర్మాతగా మంచి సక్సెస్‌ అందుకున్నాడు టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ సాయిరాజేశ్ (Sairajesh)‌. ఈ ఏడాది ఆనంద్‌ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య, విరాజ్‌ అశ్విన్‌ కాంబోలో తెరకెక్కించిన బేబి సినిమాతో డైరెక్టర్‌గా సూపర్ బ్రేక్ అందుకున్నాడు. ఈ చిత్రం నిర్మాత ఎస్‌కేఎన్‌ (SKN)‌కు కాసుల వర్షం కురిపించింది. ఇప్పుడీ క్రేజీ కాంబోలో మరో సినిమా రాబోతుంది.

సాయిరాజేశ్‌, ఎస్‌కేఎన్‌ కాంబోలో ప్రొడక్షన్‌ నంబర్‌ 4గా వస్తున్న ఈ చిత్రం ఇవాళ గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ అయింది. ఈ సినిమాకు మరోసారి రైటర్‌ కమ్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరించబోతున్నాడు సాయిరాజేశ్‌. సంతోష్‌ శోభన్‌ (SKN)‌, అలేఖ్య హారిక (SKN)‌ హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం పూజాకార్యక్రమాలు హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించారు. అక్కినేని నాగచైతన్య ఈవెంట్‌కు ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యాడు. యూట్యూబర్‌గా సూపర్ ఫేమస్‌ అయిన అలేఖ్య హారిక ఈ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తోంది.

హీరోహీరోయిన్లపై ముహూర్తపు సన్నివేశానికి చైతూ క్లాప్ కొట్టాడు. సుమన్‌ పాతూరి డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మాస్ మూవీ మేకర్స్‌, అమృత ప్రొడక్షన్స్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. విజయ్‌ బల్గానిన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా కూడా యూత్‌కు కనెక్ట్‌ అయ్యే లవ్‌ స్టోరీగా ఉండబోతుందట. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలపై రాబోయే రోజుల్లో క్లారిటీ రానుంది.

పూజాకార్యక్రమం ఫొటోలు..

