November 28, 2023 / 08:28 PM IST

Ananya Panday | లైగర్ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది బాలీవుడ్ భామ అనన్యపాండే (Ananya Panday). ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహించని ఫ్లాప్‌ టాక్ మూటగట్టుకుంది. ఇదిలా ఉంటే అనన్య పాండే తాజాగా Kho Gaye Hum Kahan సినిమాలో నటిస్తుండగా.. డిసెంబర్‌ 26న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది అనన్యపాండే అండ్‌ టీం. ప్రమోషనల్‌ ఈవెంట్‌లో షార్ట్‌ డ్రెస్‌లో స్పెషల్‌ అట్రాక్షన్‌గా నిలుస్తోంది అనన్యపాండే.

సోషల్ మీడియా ప్రపంచంలో విహరించే ముగ్గురు స్నేహితుల మధ్య సాగే స్టోరీ నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో సిద్దాంత్ చతుర్వేది, ఆదర్శ్‌ గౌరవ్‌, అనన్యపాండే లీడ్ రోల్స్‌ లో నటిస్తున్నారు. డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ అర్జున్‌ వరైన్ సింగ్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం ఇమాద్‌, అహానా, నీల్‌ మధ్య సాగే ప్రయాణం, రిలేషన్‌షిప్‌, భావోద్వేగాలతో సాగనుంది. ఈ చిత్రాన్ని టైగర్‌ బేబి, రీమా కగ్టి, జోయా అఖ్తర్‌తో కలిసి ఎక్సెల్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై ఫర్హాన్ అఖ్తర్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

ఖో గయే హమ్ కహాన్‌ సినిమాకు మన హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అర్జున్‌తో ఈ కథ రాయడం చాలా ఎక్జయిటింగ్‌గా ఉంది. ఇది యువ తరాల్లో నూతనోత్తేజాన్ని కలిగిస్తుంది. స్థానికంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులతో తాజా కథనాలను షేర్ చేసుకోవడానికి, యువకులకు ప్లాట్‌ఫాంను అందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నామని నిర్మాత జోయా అఖ్తర్‌ చెప్పుకొచ్చారు.

ప్రమోషన్స్‌లో అనన్యపాండే..

Uff Teri Ada 🔥@ananyapandayy at the promotions of her next ❤️ #AnanyaPanday pic.twitter.com/bcwoEslZzx

— caramel curls (@shuttupyaarr) November 28, 2023