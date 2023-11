Anand Deverakonda Next Titled As Duet Launching Stills Goes Viral

Duet | డ్యుయెట్‌ పాడుకోబోతున్న ఆనంద్‌ దేవర కొండ.. కొత్త సినిమా లాంఛ్ స్టిల్స్‌ వైరల్

Duet | ఆనంద్‌ దేవర కొండ (Anand Deverakonda) కాంపౌండ్‌ నుంచి రాబోతున్న కొత్త సినిమా అప్‌డేట్‌ వచ్చేసింది. ఆనంద్‌ దేవర కొండ నయా ప్రాజెక్ట్‌కు డ్యుయెట్‌ (Duet) టైటిల్ ఫిక్స్‌ చేశారు. డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ మిథున్ వరదరాజా కృష్ణన్‌ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

November 2, 2023 / 05:27 PM IST

Duet | ఈ ఏడాది బేబి సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందుకున్నాడు యువ హీరో ఆనంద్‌ దేవర కొండ (Anand Deverakonda). ఈ యాక్టర్‌ కాంపౌండ్‌ నుంచి రాబోతున్న కొత్త సినిమా అప్‌డేట్‌ వచ్చేసింది. ఆనంద్‌ దేవర కొండ నయా ప్రాజెక్ట్‌కు డ్యుయెట్‌ (Duet) టైటిల్ ఫిక్స్‌ చేశారు. డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ మిథున్ వరదరాజా కృష్ణన్‌ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

నూతన ఆరంభం.. టాలెంటెడ్‌ టీంతో పనిచేయడం సంతోషంగా ఉంది. అద్భుతమైన సినిమాకు పనిచేయడం కోసం ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నా. జీవీ ప్రకాశ్‌కుమార్ నుంచి అదిరిపోయే మ్యూజిక్ ఆల్బమ్‌ ఉండనుంది.. అంటూ ట్వీట్ చేశాడు ఆనంద్ దేవరకొండ. ఈ చిత్రంలో అశోకవనంలో అర్జుణ కల్యాణం ఫేం రితికా నాయక్‌ (Ritika Nayak) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. త్వరలో ప్రొడక్షన్‌ పనులు షురూ కానున్నాయి. స్టూడియో గ్రీన్‌ బ్యానర్‌పై కేఈ జ్ఞానవేళ్‌ రాజా తెరకెక్కిస్తున్నారు. మధుర శ్రీధర్‌ కోప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

ఈ యంగ్‌ యాక్టర్‌ ఇప్పటికే ‘గం..గం..గణేశా’ (Gam Gam Ganesha)లో నటిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని హై-లైఫ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై కేదార్‌ సెలగంశెట్టి, వంశీ కారుమంచి తెరకెక్కిస్తుండగా.. ఉదయ్‌ శెట్టి డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన గం..గం..గణేశా టైటిల్‌ లుక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

డ్యుయెట్‌ లాంఛ్ స్టిల్స్‌ ..

#Duet ❤️ New movie titled: Duet A talented debut director @mithukrish12

Honoured to be working with a passionate team!

Also, looking forward to work on an amazing film and a blockbuster music album with @gvprakash anna 🤗@StudioGreen2 @kegnanavelraja @madhurasreedhar… pic.twitter.com/c5MTI29BQU — Anand Deverakonda (@ananddeverkonda) November 2, 2023

గం..గం..గణేశా పూజా కార్యక్రమం..

గం..గం..గణేశా టైటిల్ పోస్టర్‌..