September 9, 2023 / 02:52 PM IST

Anand Devarakonda | దొరసాని (Dorasani) సినిమాతో టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి.. మిడిల్‌క్లాస్‌ మెలోడీస్‌(Middle Class Melodies), పుష్పకవిమానం (Pushpaka Vimanam) సినిమాలతో హీరోగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు ఆనంద్‌ దేవరకొండ. ఇక ఈ ఏడాది బేబి (Baby) సినిమాతో సూపర్ హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ యంగ్ హీరో నటిస్తోన్న కొత్త చిత్రం ‘గం..గం..గణేశా’ (Gam Gam Ganesha). యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని హై-లైఫ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై కేదార్‌ సెలగంశెట్టి, వంశీ కారుమంచి నిర్మిస్తున్నారు. ఉదయ్‌ శెట్టి ఈ సినిమాతో డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ సినిమా ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను డిజిట‌ల్‌గా స‌మంతా (Samantha) లాంఛ్ చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈ ఫ‌స్ట్ లుక్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌కు సంబంధించి మేక‌ర్స్ మ‌రో అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

కొంపల్లిలోని రాయచందాని మాల్‌ (RaiChandana Mall)లో ఈ ఫ‌స్ట్ లుక్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వ‌హించ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపారు. దీనితో పాటు ఆనంద్‌ దేవరకొండ మాట్లాడిన ఒక వీడియోను వ‌దిలారు. ఈ వీడియోలో ఆనంద్ మాట్లాడుతూ.. ఈ ఇయ‌ర్ బేబితో నాకు భారీ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్‌ను అందించారు. నా త‌దుప‌రి చిత్రం గం..గం..గణేశా. ఈ సినిమా ఫ‌స్ట్ లుక్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ కొంపల్లిలోని రాయచందాని మాల్‌లో జ‌రుగుతుంది. నాతో పాటు మీరు వ‌చ్చి ఈ ఈవెంట్‌ను స‌క్సెస్ చేయండంటూ చిన్న‌ దేవరకొండ తెలిపాడు.

Our lovely @ananddeverkonda is coming with another thrilling flick this time

Join us with Team #GamGamGanesha for the First Look Launch Event, Today @ 5⃣PM.

📍Raichandani Mall, Kompally.

— GSK Media (@GskMedia_PR) September 9, 2023