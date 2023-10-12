Ambajipeta Marriage Band | కలర్ఫొటో ఫేం సుహాస్ (Suhas) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం అంబాజీపేట మ్యారేజి బ్యాండు (Ambajipeta Marriage Band). దుశ్యంత్ కటికినేని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. శివానీ నగరం ఫీమేల్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తోంది. విడుదల తేదీపై త్వరలోనే క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ అందించి సుహాస్ టీం. ఈ చిత్రాన్ని ఓవర్సీస్లో పాపులర్ ఓవర్సీస్ ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఫ్లై హై సినిమాస్ (FlyHighCinemas) విడుదల చేయనుందని తెలియజేస్తూ.. న్యూ లుక్ విడుదల చేశారు.
మల్లిగాడి హవా త్వరలో అంటూ లాంఛ్ చేసిన తాజా లుక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. సుహాస్ (మల్లిగాడు)ఓ వైపు హెయిర్ సెలూన్ నడిపిస్తూ.. మరోవైపు మ్యారేజి బ్యాండు టీంలో కలిసి పనిచేసే.. శివానీతో లవ్లో పడతాడు. హీరోహీరోయిన్ల ఫన్నీ లవ్ ట్రాక్, ఇతర సీరియస్ అంశాల చుట్టూ తిరిగే స్టోరీతో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు టీజర్తో హింట్ ఇచ్చాడు డైరెక్టర్. మూవీ లవర్స్ కు కావాల్సిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ సినిమాలో ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.
మ్యారేజ్ బ్యాండ్ టీం సాగించే ఫన్ రైడ్ స్టోరీ ఎలా ఉండబోతుందనేది మరికొన్ని రోజుల్లో క్లారిటీ రానుంది. ఈ మూవీలో పుష్ప ఫేం జగదీశ్ ప్రతాప్ బండారి, గోపరాజు రమణ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీని గీతా ఆర్ట్స్ 2, మహాయణ మోషన్ పిక్చర్స్, ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి.
Gear up for the ‘GUTSY TALE’ and ‘RURAL DRAMA’ ft. @ActorSuhas #AmbajipetaMarriageBand Overseas release by @FlyHighCinemas 🎺❤🔥
Malli gadi hawa – In cinemas soon 🔥#BunnyVas @Shivani_Nagaram @Dushyanth_dk @mahaisnotanoun @DheeMogilineni @KalyanKodati #ShekarChandra… pic.twitter.com/koCpe1pYI6
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) October 12, 2023
అంబాజీపేట మ్యారేజి బ్యాండు టీజర్..
టీజర్ లాంఛ్ స్టిల్స్..
It was a resounding TEASER LAUNCH EVENT for #AmbajipetaMarriageBand with best wishes pouring in from the young filmmakers of TFI 🥁🔥
Teaser Out Now!
– https://t.co/fZUgXvPTeb
Meet Malli and his gang at your nearest theatres soon 🤩#BunnyVas @ActorSuhas @Shivani_Nagaram… pic.twitter.com/BHMTMeDgky
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) October 9, 2023
గ్యాంగ్ ల్యాండ్ అయ్యింది…
ఇంక బ్యాండ్ మోగిపోతుంది 🎺🥁
Here’s the first look of #AmbajipetaMarriageBand 💥💥#BunnyVas @ActorSuhas @Dushyanth_dk @mahaisnotanoun @DheeMogilineni @GA2Official @Mahayana_MP pic.twitter.com/guIzq9UFu7
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) April 11, 2023