Allu Arha | కందిరీగలు కుడుతున్నాయ్‌.. అల్లు అర్హ క్యూట్‌ వీడియో వైరల్‌..!

November 21, 2022 / 03:57 PM IST

Allu Arha | టాలీవుడ్‌ ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆయనకు సోషల్‌ మీడియాలో విపరీతమైన ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ ఉంది. అయితే బ‌న్నీ సోష‌ల్ మీడియాలో ఎంత ఫేమ‌స్సో .. ఆయన గారాల ప‌ట్టి అల్లు అర్హకూడా అంతే ఫేమ‌స్‌. ఇక నెట్టింట తండ్రీ కూతురు చేసే అల్లరి అంతా ఇంతా కాదు. వీరిద్దరికి సంబంధించిన వీడియోలను బన్నీ భార్య అల్లు స్నేహ రెడ్డి తరచూ సోషల్‌ మీడియా ద్వారా పంచుకుంటుంటారు. అవి చూసిన బన్నీ ఫ్యాన్స్‌ తెగ ఖుషీ అవుతుంటారు. వీడియోల్లో అర్హ తన ముద్దు ముద్దు మాటలతో నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటుంటుంది.

తాజాగా అల్లు అర్హ సోమవారం 6వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా తన గారాల పట్టికి బన్నీ ట్విట్టర్‌ ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు అర్హకు సంబంధించిన ఓ క్యూట్‌ వీడియోను పోస్టు చేశారు. అందులో అర్హ.. ‘కందిరీగలు కుడుతున్నాయ్‌..’ అంటూ ముద్దు ముద్దుగా మాట్లాడుతూ కనిపించింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు అర్హ మాటలకు ఫిదా అవుతున్నారు. అర్హకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఆ వీడియో మీరూ చూసేయండి మరి.

Happy Birthday to the cuteness of my life . #alluarha #కందిరీగకథలు 😂 pic.twitter.com/83hQt0iKMn

— Allu Arjun (@alluarjun) November 21, 2022