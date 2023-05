May 31, 2023 / 03:27 PM IST

Ugram | నాంది తర్వాత అల్లరి నరేశ్‌ (Allari Naresh)‌, విజయ్‌ కనకమేడల (Vijaykanaka Medala) కాంబోలో వచ్చిన చిత్రం ఉగ్రం (Ugram). అల్లరి నరేశ్‌ డ్యుయల్‌ షేడ్స్‌లో ప్రేక్షకులు ఇదివరకెన్నడూ చూడని లుక్‌లో కనిపించి.. మంచి టాక్‌ అందుకున్నాడు. ఈ చిత్రంలో మలయాళ భామ మిర్నా మీనన్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటించింది. కాగా ఉగ్రం చిత్రాన్ని థియేటర్లలో మిస్సైన వారి కోసం సరికొత్త అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఉగ్రం ఓటీటీ రీలీజ్‌ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. ఉగ్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో జూన్‌ 2 నుంచి స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది.

ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ కొత్త పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. ఉగ్రం చిత్రానికి టూమ్‌ వెంకట్‌, అబ్బూరి రవి స్టోరీ, డైలాగ్స్‌ అందించారు. ఈ చిత్రాన్ని షైన్‌ స్క్రీన్‌ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి, హరీష్‌ పెద్ది తెరకెక్కిస్తుండగా.. శ్రీచరణ్‌ పాకాల బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, మ్యూజిక్‌ అందించాడు. నాంది, ఉగ్రం తర్వాత విజయ్‌ కనకమేడల, అల్లరి నరేశ్‌ కాంబినేషన్‌లో మూడో సినిమా కూడా రాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ఇద్దరు తమ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసిన తర్వాత మరోసారి మూడో మూవీని సెట్స్‌పైకి తీసుకెళ్లనున్నారు.

వరుస మిస్సింగ్ కేసులు నమోదు కావడం, వాటిని అల్లరి నరేశ్‌ పోలీసాఫీసర్‌గా ఎలా చేధించాడనే నేపథ్యంలో సాగే సినిమాకు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాంలో ఎలాంటి స్పందన వస్తుందనేది తెలియాల్సి ఉంది. నరేశ్ మరోవైపు సభకు నమస్కారం సినిమాలో కూడా నటిస్తున్నాడు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కొత్త అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

a cop’s race against time to unmask the truth and save his family! ⚡️#UgramOnPrime, June 2 pic.twitter.com/Z9mLaU2HFZ

