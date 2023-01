January 1, 2023 / 04:09 PM IST

అభిమానులకు బ్యాక్ టు బ్యాక్ అప్‌డేట్స్ ఇస్తూ ఫుల్‌ జోష్‌ నింపుతున్నారు అక్కినేని హీరోలు. ఇప్పటికే నాగచైతన్య నటిస్తోన్న కస్టడీ గ్లింప్ప్ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. తాజాగా మరో అక్కినేని హీరో అఖిల్ అక్కినేని (Akhil Akkineni) నటిస్తోన్న ఏజెంట్ సినిమా అప్‌డేట్ కూడా బయటకు వచ్చింది. సురేంద‌ర్ రెడ్డి (Surenderreddy) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న చిత్రం ఏజెంట్ (Agent).

ఇప్పటికే యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఏజెంట్‌ టీజర్‌ స్టైలిష్‌గా సాగుతూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్ ఒకటి నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. మేకర్స్ రీసెంట్‌గా రాత్రి పూట షూటింగ్‌కు సంబంధించిన మేకింగ్ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. హై ఆక్టేన్‌ వోల్టేజీ యాక్షన్‌ సన్నివేశాలను ఇటీవలే పూర్తి చేసినట్టు కూడా తెలియజేశారు .

అఖిల్ చాలా స్టైలిష్‌గా గ్లింప్స్ వీడియోలో కనిపిస్తున్నాడు. ఏజెంట్‌ ఈ ఏడాది సమ్మర్‌ కానుకగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. స్పై థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఏజెంట్‌లో మలయాళ స్టార్ హీరో మమ్ముట్టి కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. వక్కంతం వంశీ కథనందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, సురేందర్‌ 2 సినిమా బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు.

ఈ మూవీలో సాక్షి వైద్య (Sakshi vaidya) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. బాలీవుడ్ నటుడు డినో మోరియా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. హిప్‌ హాప్‌ తమిజా ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

ఏజెంట్ మేకింగ్ వీడియో..

ఏజెంట్‌ టీజర్‌ ..

Team #Agent Wishes you a Happy New Year💥

Here’s an Action Packed Glimpse to kickstart the year with a Bang👊🏾

– https://t.co/0VRmYyRMy3

In theatres SUMMER 2023❤️‍🔥@AkhilAkkineni8 @mammukka @DirSurender @sakshivaidya99 @hiphoptamizha @AnilSunkara1 @VamsiVakkantham @S2C_Offl pic.twitter.com/0MH40s6jD3

— AK Entertainments (@AKentsOfficial) January 1, 2023