September 12, 2023 / 08:17 PM IST

VidaaMuyarchi | ఈ ఏడాది తునివు సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందుకున్నాడు కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజిత్‌ కుమార్‌ (Ajithkumar). ఈ స్టార్ హీరో కాంపౌండ్‌ నుంచి వస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ (VidaaMuyarchi). ఏకే 62 ప్రాజెక్ట్‌గా రాబోతున్న ఈ మూవీ షూటింగ్‌కు సంబంధించిన వార్త ఒకటి ఫ్యాన్స్‌ను ఖుషీ చేస్తోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ అక్టోబర్‌లో షురూ కానుందంటూ ఇప్పటికే ఓ వార్త నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. అయితే షూటింగ్‌ సెప్టెంబర్‌ చివరి వారంలోనే మొదలవనుందని మరో వార్త తెరపైకి వచ్చింది.

తొలి షెడ్యూల్ అబుదాబిలో జరుగనుండగా.. దీనికి సంబంధించిన ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు కూడా కొనసాగుతున్నాయట. మగిజ్ తిరుమేని డైరెక్షన్‌లో నటిస్తోన్న VidaaMuyarchi ప్రాజెక్టులో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. లైకా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఫైనల్ అయ్యారని టాక్‌ నడుస్తోంది. వీరిలో త్రిష, తమన్నా పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తుండగా.. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావడమే తరువాయి అని టాక్‌.

VidaaMuyarchi టైటిల్‌ లుక్‌..

Wishing the man of Persistence, Passion and Hard work 🫡 Our dearest #AjithKumar sir a Happy B’day 🥳

It’s time for Celebration now…! 🥳🎉🎊

Our next film with Mr. #AK is titled #VidaaMuyarchi 💪🏻 “EFFORTS NEVER FAIL” and will be directed by the cult film-maker… pic.twitter.com/9uFcnjJIv4

