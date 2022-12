December 4, 2022 / 12:06 PM IST

Ajith Photos From Thunivu Movie | త‌మిళ స్టార్ అజిత్ కుమార్‌ తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు సుప‌రిచిత‌మే. ‘వాలి’, ‘ప్రియురాలు పిలిచింది’, ‘గ్యాంబ్ల‌ర్’ వంటి సినిమాల‌తో తెలుగులో మంచి క్రేజ్ ఏర్ప‌రుచుకున్నాడు. ఈయ‌న న‌టించిన సినిమాలు త‌మిళంతో పాటు తెలుగులోనూ ఏక‌కాలంలో విడుద‌లవుతుంటాయి. ఈ ఏడాది ‘వలిమై’తో మంచి విజయం సాధించిన అజిత్‌.. ప్రస్తుతం అదే జోష్‌తో ‘తునివు’ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్దమౌవుతున్నాడు. హెచ్‌. వినోద్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంపై ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలున్నాయి. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లకు విశేష స్పందన వచ్చింది. ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేయనున్నట్లు ఇటీవలే చిత్రబృందం తెలిపింది. రిలీజ్‌ డేట్‌ దగ్గర పడుతుండటంతో మేకర్స్ వరుసగా అప్‌డేట్స్‌ ఇస్తున్నారు.

తాజాగా మరో అజిత్‌ స్టిల్స్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. స్టైలిష్‌ లుక్‌తో ఉన్న ఈ స్టిల్స్ నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి. అవుట్‌ అండ్‌ అవుట్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని జీ-స్టూడీయోస్‌తో కలిసి బోనీకపూర్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాడు. జిబ్రాన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇటీవలే అజిత్‌ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన డబ్బింగ్‌ పనులను పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ చిత్రం సంక్రాంతికి భారీ స్థాయిలో రిలీజ్‌ కానుంది. కాగా తెలుగులో రిలీజ్‌ అవుతుందో లేదో ఇంకా ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు. ఇక ఇప్పటికే అజిత్‌-హెచ్. వినోద్‌ కాంబోలో వచ్చిన ‘నేర్కొండ పర్వాయ్’‌, ‘వలిమై’ చిత్రాలు భారీ విజయాలు సాధించాయి. ఇక ‘తునివు’ చిత్రం కూడా బ్లాక్ బస్టర్‌ విజయం సాధిస్తుందని మేకర్స్ ధీమాగా ఉన్నారు.

AK from #Thunivu !!

Look at his Arms & Shoulder 🔥

Such a Mass Screen Presence 😎 pic.twitter.com/SERMdAETtb

— Ram Muthuram Cinemas (@RamCinemas) December 4, 2022