Actor Ajith | బైక్ రైడింగ్ అంటే సౌత్ ఇండస్ట్రీలో ముందుగా గుర్తుకొచ్చే పేరు తమిళ సూపర్ స్టార్ అజిత్‌. ఈయనకు బైక్‌లన్నా, బైక్ రైడింగ్‌ల‌న్నా విపరీతమైన ఇష్టమ‌న్నా విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్ప‌టికే చాలా సార్లు ప్రొఫెషనల్ రేసింగ్‌లో కూడా పాల్గొని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఇక త‌న సినిమాల‌లో కూడా కచ్చితంగా ఒక్కటైనా ఛేజ్ సీన్ కూడా ప్లాన్ చేస్తుంటాడు ఈయన. అజిత్ బైక్ రైడింగ్ కెపాసిటీ తెలిసి దర్శకులు కూడా అలాంటి యాక్షన్ సీన్స్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు.

అయితే అజిత్ ప్ర‌స్తుతం విదాముయార్చి (VidaaMuyarchi) అనే సినిమాలో న‌టిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సినిమా షూటింగ్ శ‌రవేగంగా జ‌రుపుకుంటుంది. అయితే ఈ షూటింగ్‌కు కొన్ని రోజులు విరామం రాగా ఫ్రెండ్స్‌తో క‌లిసి బైక్ రైడింగ్ వెళ్లాడు అజిత్. అయితే అడవిలో తన స్నేహితుల కోసం బిర్యానీ వండాడు. ఇక అజిత్ ఉత్సాహంగా వంట చేస్తున్న దృశ్యాలు ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. ఇక సినిమాల విష‌యానికి వ‌స్తే.. ప్రస్తుతం ‘విదాముయార్చి’ సినిమాలో న‌టిస్తున్న అజిత్ ఈ సినిమా అనంత‌రం ‘మార్క్ ఆంటోనీ’ ఫేమ్ అధిక్ రవిచంద్రన్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ‘గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ’ అనే సినిమా చేయ‌బోతున్నాడు.

Ride with Venus. It is #Ajith sir’s GAME #VidaaMuyarchi 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/1vved9bWVp

— Ashok Surya (@AshokSuryaOff03) March 20, 2024