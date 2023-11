Mangalavaaram | మంగళవారం జాతరకు పుష్ప వస్తున్నారు.. అజయ్‌ భూపతి అప్‌డేట్ వైరల్

Mangalavaaram | పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ (Payal Rajput) లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం మంగళవారం (Mangalavaaram). ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేం అజయ్ భూపతి (Ajay Bhupathi) డైరెక్షన్‌లో ఫీ మేల్ ఓరియెంటెడ్‌ సబ్జెక్ట్‌తో హార్రర్ కామెడీ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌, కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

November 9, 2023 / 06:18 PM IST

Mangalavaaram | ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేం అజయ్ భూపతి (Ajay Bhupathi), పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ (Payal Rajput) కాంబినేషన్‌ మరోసారి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై సందడి చేసేందుకు రెడీ అవుతుందని తెలిసిందే. పాయల్ రాజ్‌పుత్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం మంగళవారం (Mangalavaaram). ఫీ మేల్ ఓరియెంటెడ్‌ సబ్జెక్ట్‌తో హార్రర్ కామెడీ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌, కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

మంగళవారం నవంబర్ 17న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. రిలీజ్ డేట్‌ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌ స్పీడు పెంచింది అజయ్‌ భూపతి అండ్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ టీం. తాజాగా మంగళవారం ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ అప్‌డేట్ అందించాడు అజయ్‌ భూపతి. ఈవెంట్‌కు ముఖ్యఅతిథిగా అల్లు అర్జున్‌ వస్తున్నాడు. మా జాతరకి పుష్ప వస్తున్నారు. నవంబర్‌ 11న హైదరాబాద్‌లోని జేఆర్‌సీ కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌లో సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి నిర్వహించనున్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు నేషనల్ అవార్డు విన్నర్‌, ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్‌ ముఖ్య అతిథిగా వస్తున్నారు.. అంటూ లాంఛ్ చేసిన లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

మంగళవారం నుంచి మేకర్స్ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన మహాలక్ష్మమ్మ జాతర నేపథ్యంలో అగ్రెసివ్‌గా సాగే గణగణ మోగాలిరా (Ganagana Mogalira) సాంగ్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ.. సినిమాపై హైప్ క్రియేట్ చేస్తోంది. మంగళవారం తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి కాంతార ఫేం అజనీశ్‌ లోక్‌నాథ్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తుండటంతో అంచనాలు భారీ స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని ఏ క్రియేటివ్ వర్క్స్, ముద్ర మీడియా వర్క్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. నందితా శ్వేత, దివ్య పిళ్లై, అజ్మల్, రవీంద్ర విజయ్, కృష్ణ చైతన్య, అజయ్ ఘోష్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

పుష్ప వస్తున్నారు..

మా జాతరకి పుష్పా వస్తున్నారు 🔥😎 National Award Winner, Icon Star @alluarjun garu is our Chief Guest at #Mangalavaaram Pre-release Event 🤩 Join us on Nov 11th at JRC Conventions, Hyderabad from 6 PM onwards 💥@starlingpayal @AJANEESHB @MudhraMediaWrks @ACreativeWorks_… pic.twitter.com/GvLVSbRg2X — Ajay Bhupathi (@DirAjayBhupathi) November 9, 2023

సాంగ్ అప్‌డేట్‌..

గణగణ మోగాలిరా ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

షూటింగ్ అప్‌డేట్..



నాలుగు భాషల్లో మంగళవారం టైటిల్‌ పోస్టర్..