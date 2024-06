June 19, 2024 / 12:17 PM IST

Sakshi Vaidya | మ‌న‌మే సినిమాతో సూప‌ర్ హిట్ అందుకున్న టాలీవుడ్ న‌టుడు శ‌ర్వానంద్ మ‌రో ప్రాజెక్ట్‌ను ప‌ట్టాలెక్కించబోతున్నాడు. ఆయ‌న ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో వ‌స్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్ శర్వా 37(Sharwa 37). సామజవరగమన ఫేం రామ్‌ అబ్బరాజు ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ మూవీ నుంచి శ‌ర్వా ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. డార్క్ షేడ్‌లో అల‌రిస్తున్నాడు. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి హీరోయిన్‌ను ప‌రిచ‌యం చేశారు మేక‌ర్స్.

ఏజెంట్, గండివధారి అర్జున చిత్రాల ఫేమ్ సాక్షి వైద్య ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. నేడు సాక్షి వైద్య బ‌ర్త్ డే. ఈ సంద‌ర్భంగా మేక‌ర్స్ ఆమెకు విషెస్ తెలుపుతూ కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ చిత్రంలో నిత్య అనే పాత్ర‌లో సాక్షి అల‌రించ‌నుంది. అడ్వెంచరస్ ఇంట‌ర్‌నేష‌న‌ల్ ప్రై లిమిటెడ్ స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో ఏకే ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా రానున్న ఈ సినిమాకు విశాల్ చంద్ర శేఖ‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Introducing the talented actor @sakshivaidya99, who brings NITYA to life in #Sharwa37

