Dhamaka Movie | సినీరంగంలో తార‌లు వెలుగులోకి రావ‌డానికి చాలా స‌మ‌య‌మే ప‌డుతుంది. కొంద‌రు న‌టీమ‌ణుల‌కు ఎన్ని సినిమాలు చేసిన అంత‌గా గుర్తింపు రాదు. అదే కొంద‌రి విషయంలో మాత్రం ఒక‌టీ, రెండు సినిమాల‌తో రావ‌లిసిన దానికంటే ఎక్కువే గుర్తింపు వ‌స్తుంది. ఈ విష‌యంలో శ్రీలీల న‌క్క తోక‌ను తొక్కి వ‌చ్చిన‌ట్టుంది. ‘పెళ్ళి సంద‌D’ సినిమాతో సినీరంగంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన శ్రీలీలకు మొద‌టి సినిమాతోనే యూత్‌లో విప‌రీతమైన క్రేజ్ వ‌చ్చింది. తన అందం, అభిన‌యంతో ప్రేక్ష‌కుల చూపును త‌న‌వైపు తిప్పుకుంది. ఈ సినిమా విజ‌యంలో ఈమె కీల‌క‌పాత్ర వ‌హించిందని చెప్ప‌వ‌చ్చు. ఈ సినిమా త‌ర్వాత‌ శ్రీలీల‌కు వ‌రుస‌గా అవ‌కాశాలు క్యూ క‌ట్టాయి. యువ హీరోల‌కు కేరాఫ్ అడ్ర‌స్‌గా నిలిచింది. కాగా మంగ‌ళ‌వారం శ్రీలీలా పుట్టిన‌రోజు సంద‌ర్భంగా సోష‌ల్ మీడియాలో బ‌ర్త్‌డే విషెస్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

శ్రీలీలా చేతిలో ప్ర‌స్తుతం మూడు, నాలుగు సినిమాల‌న్నాయి. అందులో ‘ధ‌మాకా’ ఒక‌టి. మాస్‌రాజ ర‌వితేజ హీరోగా న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రానికి త్రినాధ్ రావు న‌క్కిన ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. తాజాగా మేకర్స్ శ్రీలీలా పోస్టర్‌ను విడుద‌ల చేస్తూ బ‌ర్త్‌డే విషెస్‌ను వెల్ల‌డించారు. బెంచ్‌పై కూర్చొని చేయిపై త‌ల‌ను వాల్చి దీనంగా చూస్తున్న‌ట్లు పోస్ట‌ర్‌లో ఉంది. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్ట‌రీ, అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్ల‌పై అభిషేక్ అగర్వాల్‌, వివేక్ కూచిబొట్ల ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో పాటు శ్రీలీలా నితిన్-వ‌క్కంతం వంశీ సినిమాలో న‌టిస్తుంది. బాల‌కృష్ణ‌-అనీల్ రావిపూడి చిత్రంలో బాల‌కృష్ణ కూతురు పాత్ర‌లో న‌టిస్తుంది. వీటితో పాటుగా మంత్రి గాలిజ‌నార్థ‌న్ రెడ్డి కుమారుడు కిరీటీ డెబ్యూ మూవీలోనూ హీరోయిన్‌గా ఎంపికైంది.

To the chota Dhamaka ,who’s ready to blast the screens with her energy💥

Team #Dhamaka wishes the beautiful @sreeleela14 a very Happy Birthday🎉🤩#HBDSreeLeela❤️@RaviTeja_offl @TrinadharaoNak1 @vishwaprasadtg @bheems_ceciroleo @vivekkuchibotla #KarthikGattamneni pic.twitter.com/9Q8NZjffkx

— People Media Factory (@peoplemediafcy) June 14, 2022