November 19, 2023 / 08:09 AM IST

Mansoor Ali Khan | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్, త్రిష జంటగా నటించిన చిత్రం ‘లియో'(Trisha). అక్టోబ‌ర్ 19న విడుద‌లైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.550 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్‌గా నిలిచింది. అయితే ఈ సినిమాలో గౌతమ్ మీనన్, అర్జున్, సంజయ్ దత్, మన్సూర్ ఆలీ ఖాన్ త‌దిత‌రులు కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమాపై ఒక ఇంటర్వ్యూలో నటుడు మన్సూర్ అలీ ఖాన్ మాట్లాడుతూ.. త్రిష‌పై అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు. ప్ర‌స్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

ఇంతకీ ఏం జరిగింది అంటే.. రీసెంట్‌గా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న మన్సూర్ అలీ ఖాన్ ‘లియో’ మూవీపై మాట్లాడుతూ.. లియో చిత్రంలో త్రిష నటిస్తున్నారని నాకు తెలిసింది. నేను కూడా ఈ సినిమాలో నటిస్తున్న అయితే త్రిష‌తో నేను చేసే స‌న్నివేశాలలో ఒక్క స‌న్నివేశం అయినా బెడ్‌రూమ్ సీన్ ఉంటుందని అనుకున్నా. నా మునుప‌టి సినిమాల లాగానే ఈ సినిమాలో కూడా త్రిష‌ను బెడ్రూమ్ కి తీసుకెళ్లవచ్చని అనుకున్నాను. కానీ అలా జ‌రగ‌లేదు. నేను ఇంతకుముందు చాలా సినిమాల్లో చాలా రేప్ సీన్లు చేశాను. రేప్ సీన్లు నాకు కొత్త కాదు. కానీ కశ్మీర్‌లో షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు సెట్స్‌లో త్రిషను కనీసం నాకు చూపించలేదు. అంటూ మన్సూర్ కామెంట్స్ చేశారు. దీంతో ఈ వార్తలు సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల్ అయ్యాయి. దీంతో మన్సూర్ అలీ ఖాన్‌ వ్యాఖ్య‌లపై పలువురు సినీతారలు మండిపడుతున్నారు. సింగర్ చిన్మయి శ్రీపాద, మలయాళ నటి మాళవిక మోహన్, దర్శకుడు లోకేష్ కానగరాజ్, ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ఇక తాజాగా ఈ ఘ‌ట‌న‌పై త్రిష ఘాటుగా స్పందించింది. మన్సూర్ అలీ ఖాన్ నా గురించి నీచంగా, అసహ్యంగా మాట్లాడిన వీడియో నా దృష్టికి వచ్చింది. నేను దీనిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. ఇది లైంగికంగా, అగౌరవంగా, స్త్రీ ద్వేషపూరితంగా, అసహ్యకరమైనదిగా అనిపిస్తోంది. అతనిలాంటి దయనీయ వ్యక్తితో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు స్క్రీన్ స్పేస్‌ను ఎప్పుడూ పంచుకోనందుకు నేను అదృష్టవంతురాలిని. నా మిగిలిన కెరీర్ లో అలాగే నా సినిమాలో అతడు లేకుండా చూసుకుంటాను. మన్సూర్ అలీ ఖాన్ లాంటి వారి వల్ల మానవాళికి చెడ్డపేరు వస్తుంది. అంటూ త్రిష రాసుకోచ్చింది. ఇక ఈ విష‌యంపై త్రిష‌కు పలువురు సినీతారలు మద్దతు తెలుపుతున్నారు.

A recent video has come to my notice where Mr.Mansoor Ali Khan has spoken about me in a vile and disgusting manner.I strongly condemn this and find it sexist,disrespectful,misogynistic,repulsive and in bad taste.He can keep wishing but I am grateful never to have shared screen…

— Trish (@trishtrashers) November 18, 2023