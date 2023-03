Ponniyin Selvan-2 | పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-2 నుంచి ఆగనందే లిరికల్ వీడియో సాంగ్

March 20, 2023 / 06:31 PM IST

మ‌ణిర‌త్నం (Mani Ratnam) దర్శకత్వంలో వస్తున్న ప్రాంచైజీ ప్రాజెక్ట్‌ పొన్నియ‌న్ సెల్వన్. ఇప్పటికే విడుదలైన పొన్నియ‌న్ సెల్వన్-1 బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి వసూళ్లు రాబట్టింది. ప్రస్తుతం మణిరత్నం టీం పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-2 (Ponniyin Selvan-2) షూటింగ్‌ కూడా పూర్తి చేసి.. ముందుగా ప్రకటించిన సమయానికి ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. ఇప్పటికే సీక్వెల్‌ నుంచి కార్తీ (Karthi), త్రిష (Trisha) మధ్య వచ్చే ఆగనందే సాంగ్ గ్లింప్స్ వీడియో రిలీజ్ చేయగా నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది.

తాజాగా మేకర్స్‌ ఆగనందే ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ (Aaganandhe Lyrical song)ను లాంఛ్ చేశారు. ఆగనందే ఆగనందే మోవి నవ్వుతోందే.. మోవి నవ్వే.. మోవి నవ్వే.. మోము నవ్వుతోందే.. మోము నవ్వే మోము నవ్వే.. మాను నవ్వుతోందే.. అంటూ సాగుతున్న ఈ పాటను అనంత్ శ్రీరామ్‌ రాశారు. శక్తిశ్రీ గోపాలన్‌ పాడింది. పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ 2 ఏప్రిల్ 28న విడుదల కానుంది. పొన్నియన్‌ సెల్వన్ -2లో విక్రమ్‌, జయం రవి, కార్తీ, ఐశ్వర్యరాయ్‌, త్రిషతోపాటు ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

ఈ ప్రాజెక్ట్‌ తెలుగు, త‌మిళం, హిందీ, కన్నడ, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది. పార్టు -1లాగే పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-2 కూడా ఐమాక్స్‌ ఫార్మాట్‌లో విడుదల కానుంది. చోళ సామ్రాజ్యం నేపథ్యంలో సాగే స్టోరీతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని మ‌ద్రాస్ టాకీస్‌, లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యాన‌ర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

