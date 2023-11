November 17, 2023 / 05:19 PM IST

Aadikeshava | టాలీవుడ్ మెగా హీరో పంజా వైష్ణవ్‌ తేజ్‌ (Vaishnav Tej) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ‘ఆదికేశవ’ (Aadikeshava). శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండ‌గా.. శ్రీకాంత్ ఎన్‌ రెడ్డి ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ప‌క్కా మాస్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర‌గా వ‌స్తున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టైటిల్, ఫస్ట్‌ గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను నేడు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. హైదరాబాద్‌లోని ఏఎంబీ సినిమాస్‌ (AMB Cinemas)లో ఈ ట్రైల‌ర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ను గ్రాండ్‌గా నిర్వహించనున్నట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. అయితే ట్రైల‌ర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ ఈరోజు లేద‌ని చిత్ర‌బృందం సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించి అంద‌రికి షాక్ ఇచ్చింది.

ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ… ”సాంకేతిక సమస్యల‌ కారణంగా మా ‘ఆదికేశవ’ (Aadikeshava) ట్రైలర్ విడుదలను వాయిదా వేయవలసి వచ్చింది. ఈ చివరి నిమిషంలో ట్రైల‌ర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ను రద్దు చేసినందుకు.. అలాగే మీకు కలిగించిన అసౌకర్యానికి మా మీడియా మిత్రులకు, అభిమానులందరికీ మేము క్షమాపణలు కోరుతున్నాము అంటూ సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చింది.

Due to a technical issue, we are forced to postpone the release of our #AadikeshavaTrailer!

We apologize to all our media friends and fans for this last-minute cancellation and for the inconvenience caused! 😓#Aadikeshava 💥

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) November 17, 2023