April 8, 2022 / 04:29 PM IST

Aadi SaiKumar | హిట్ల‌తో ఫ్లాపుల‌లో సంబంధంలేకుండా వ‌రుస‌గా సినిమాల‌ను చేస్తూ ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రిస్తున్న యువ హీరో ఆది సాయికుమార్‌. ‘ప్రేమ‌కావాలి’ సినిమాతో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆది అన‌తికాలంలోనే మంచి న‌టుడుగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న క్రేజ్ ఎలా ఉన్నా సినిమాల‌ను మాత్రం వ‌రుస పెట్టి ఓకే చేస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈయ‌న ఐదు సినిమాల‌ను లైన్లో పెట్టాడు. అవి సెట్స్ పైన ఉండ‌గానే తాజాగా ఆది మ‌రో సినిమాను ప్ర‌క‌టించాడు.

ఆది సాయికుమార్ హీరోగా దిగంగ‌న సూర్య‌వన్షీ, మిర్నా మీన‌న్ హీరోయిన్లుగా న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ‘క్రేజీ ఫెల్లో’ అనే టైటిల్‌ను ఖ‌రారు చేశారు. సిరికి ఫ‌ణికృష్ణ ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌య‌మ‌వుతూ తెర‌కెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని స‌త్య‌సాయి ఆర్ట్స్ ప‌తాకంపై కెకె రాధామోహ‌న్ నిర్మిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ చిత్ర టైటిల్ వీడియోను మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో విడుద‌ల చేశారు. అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్క‌నున్న ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుతం ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల‌ను జ‌రుపుకుంటుంది. ఈ చిత్రానికి ఆర్ఆర్ ధృవ‌న్ సంగీతం అందించ‌గా స‌తీష్ ముత్యాల సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్‌గా పనిచేస్తుంది.

