May 19, 2022 / 05:08 PM IST

Aadi saikumar | హిట్లు, ఫ్లాపుల‌లో సంబంధంలేకుండా వ‌రుస‌గా సినిమాల‌ను చేస్తూ ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రిస్తుంటాడు ఆది సాయికుమార్‌. ‘ప్రేమ‌కావాలి’ సినిమాతో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆది అన‌తికాలంలోనే మంచి న‌టుడుగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న క్రేజ్ ఎలా ఉన్నా సినిమాల‌ను మాత్రం వ‌రుస పెట్టి ఓకే చేస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈయ‌న ఆరు సినిమాల‌ను లైన్లో పెట్టాడు. అందులో ‘క్రేజీ ఫెల్లో’ ఒక‌టి. సిరికి ఫ‌ణికృష్ణ ఈ చిత్రంతో ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌య‌మ‌వుతున్నాడు. తాజాగా ఈ చిత్ర ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు.

లేటెస్ట్‌గా విడుదలైన ఈ పోస్ట‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటుంది. ఈ చిత్రంలో ఆదికి జోడీగా దిగంగ‌న సూర్య‌వన్షీ, మిర్నా మీన‌న్ హీరోయిన్లుగా న‌టిస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని స‌త్య‌సాయి ఆర్ట్స్ ప‌తాకంపై కెకె రాధామోహ‌న్ నిర్మిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం హైద‌రాబాద్‌లో షూటింగ్ జరుపుకుంటుంది. ఈ చిత్రానికి ఆర్ఆర్ ధృవ‌న్ సంగీతం అందించ‌గా స‌తీష్ ముత్యాల సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు.

Presenting the look of #CrazyFellow starring #AadiSaiKumar. A full-fledged entertainer is on your way soon.#CrazyFellowLook #MovieLook #SPICinemas pic.twitter.com/6nzFJdKFwg

— S P I C i n e m a s (@SPICinemas) May 19, 2022