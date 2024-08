August 28, 2024 / 03:53 PM IST

Allu Arjun Pushpa 2 | ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్‌కు క్రేజీ అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది. మ‌రో 100 రోజుల్లో ‘పుష్ప ది రూల్‌’ కౌంట్‌డౌన్ షురూ కానున్న‌ట్లు చిత్రబృందం ప్ర‌క‌టించింది. ఈ సంద‌ర్భంగా కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను పంచుకుంది. అల్లు అర్జున్ న‌టిస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ ‘పుష్ప 2’. పుష్ప సినిమాకు సీక్వెల్‌గా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రం డిసెంబ‌ర్ 06న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇక ‘పుష్ప 2’ విడుద‌లకు ఇంకా 100 రోజులు మాత్ర‌మే ఉన్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం తాజాగా ప్ర‌క‌టించింది.

ప్ర‌స్తుతం క్లైమాక్స్ షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది ఈ చిత్రం. ఇక క్లైమాక్స్ అనంత‌రం శ‌ర‌వేగంగా పోస్ట్ ప్రోడ‌క్ష‌న్ ప‌నులు స్టార్ట్ చేయ‌బోతున్న‌ట్లు తెలిపింది. సుకుమార్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో రష్మిక కథానాయికగా న‌టిస్తుండ‌గా ఫహద్‌ ఫాజిల్, సునీల్‌, అనసూయ, జగదీశ్‌ ప్రతాప్‌, ధనుంజయ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. రూ.500 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ ఈ మూవీని నిర్మిస్తోంది.

