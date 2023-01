January 20, 2023 / 01:50 PM IST

ముంబై: రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ అధినేత ముకేశ్‌ అంబానీ కుమారుడు అనంత్‌ అంబానీ, రాధిక మర్చంట్‌లు త్వరలో వివాహ బంధం ద్వారా ఒక్కటి కాబోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ నెల 19న ముంబైలోని అంబానీ నివాసమైన ఆంటిల్లాలో అనంత్‌ అంబానీ, రాధికా మర్చంట్‌ల ఎంగేజ్‌మెంట్‌ జరిగింది.

ఈ రింగ్‌ సెరెమనీని బంధుమిత్రులతో కలిసి అంబానీ కుటుంబం అంగరంగవైభవంగా జరుపుకున్నది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సంగీత్ కార్యక్రమంలో ముకేశ్‌ అంబానీ కుటుంబం ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నది. అంబానీ సహా కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి వేదికపై డ్యాన్స్‌తో అదరగొట్టారు.

అంతకుముందు అనంత్‌ అంబానీ, రాధికా మర్చంట్‌కు తొడిగిన ఉంగరాన్ని గోల్డొన్‌ రిట్రీవర్‌ జాతికి చెందిన ఆ కుటుంబ పెంపుడు శునకం నోటకరుచుకుని వేదికపైకి తీసుకురావడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. కాగా, అనంత్ అంబానీ, రాధిక అంబానీలు ఒకరినొకరు ఇష్టపడి ప్రేమ వివాహం చేసుకుంటున్నారు.

#WATCH | The Ambani family dances at the ring ceremony of Anant Ambani and Radhika Merchant

The engagement ceremony was held at Mukesh Ambani’s Mumbai residence ‘Antilla’ yesterday pic.twitter.com/mmNsI9fzkc

— ANI (@ANI) January 20, 2023