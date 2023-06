June 24, 2023 / 05:49 PM IST

Google Global Fintech Centre | గుజరాత్‌లో గూగుల్ గ్లోబల్ ఫిన్‌టెక్ సెంటర్ ఏర్పాటు కానున్నది. ప్రస్తుతం అమెరికాలో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీతో భేటీ తర్వాత గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ ఈ సంగతి చెప్పారు.

#WATCH | Google CEO Sundar Pichai after meeting PM Modi, says "It was an honour to meet PM Modi during the historic visit to the US. We shared with the Prime Minister that Google is investing $10 billion in India's digitisation fund. We are announcing the opening of our global… pic.twitter.com/ri42wI3Adv

— ANI (@ANI) June 23, 2023