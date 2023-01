January 4, 2023 / 12:52 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ప‌ట్టుద‌ల‌తో శ్రమిస్తే సాధించ‌లేనిదంటూ ఉండ‌ద‌నేందుకు ఎన్నో ఉదంతాలు కండ్ల ముందు క‌నిపిస్తున్నా ఇంకా నిరాశ‌వాదంలో కొట్టుమిట్టాడే వారు క‌నిపిస్తుంటారు. నెగెటివ్ ఆలోచ‌న‌ల‌తో కుంగిపోయేవారిలో సానుకూల స్ఫూర్తి నింపేలా ఐపీఎస్ అధికారి దీపాన్షు కాబ్రా ఓ వీడియోను సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

ఈ వీడియోలో రెండు కాళ్ల‌ను కోల్పోయిన వ్య‌క్తి శిఖ‌రంపైకి ఎక్కేందుకు ప్ర‌య‌త్నించ‌డం అంద‌రినీ ఆక‌ట్టుకుంటోంది. కాళ్లు లేని ఆ వ్య‌క్తి కృత్రిమ ప‌రిక‌రాల‌తోనే శిఖ‌రాన్ని అధిరోహించేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తుండ‌టం నెటిజ‌న్ల‌లో పాజిటివిటీని పెంచుతోంది. మీ క‌ల‌ల‌ను వెంటాడ‌టం నుంచి మిమ్న‌ల్ని ఏదీ ఆప‌లేదు అని ఈ పోస్ట్‌కు క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చారు.

Nothing can stop you from chasing your dreams… pic.twitter.com/sUp4EkoW7Q

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) January 3, 2023