April 16, 2022 / 05:20 PM IST

కాళ్లు, చేతులు బాగానే ఉన్నా త‌మ‌కు ఎలాంటి ఉద్యోగం దొర‌క‌డం లేదంటూ చాలామంది నిట్టూరుస్తుంటారు. ఇంకొంత‌మంది బ‌తుకుబండి లాగ‌లేక బ‌ల‌వ‌న్మ‌ర‌ణానికి పాల్ప‌డుతుంటారు. అన్నీ స‌రిగా ఉన్నా జీవితంలో ఏ ప‌ని దొర‌క‌డం లేద‌ని బాధ‌ప‌డేవారు ఒక్క‌సారి ఈ వీడియో చూస్తేచాలు.. జీవితంలో ఎంతో మార్పు వ‌స్తుంది. రెండు చేతులు లేకున్నా నూడుల్స్ అమ్ముతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న ఓ వ్య‌క్తి వీడియో ఇది. ఇత‌డు ఎంద‌రికో ఆద‌ర్శం. ఇత‌డు ఆత్మ‌విశ్వాసంతో అంగ‌వైక‌ల్యాన్ని ఓడిస్తున్నాడు. నెటిజ‌న్ల హృద‌యాన్ని దోచుకుంటున్నాడు.

ఈ వీడియోను రాహుల్ మిశ్రా ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. అప్ప‌టినుంచీ వైర‌ల్‌గా మారింది. ఇందులో స్ట్రీట్ ఫుడ్ అమ్ముకునే వ్య‌క్తికి చిన్న‌ప్పుడే రెండు చేతులు స‌రిగా ఎద‌గ‌లేవు. అయినా ఉన్న ఆ పొట్టి చేతుల‌తో గంటెప‌ట్టి నూడుల్స్ త‌యారుచేస్తున్నాడు. నూడుల్స్‌ను క‌ల‌ప‌డం, సాస్ వేయ‌డంలాంటి ప‌నులు చేస్తున్న వీడియో చూసి, నెటిజ‌న్లు స్ఫూర్తిపొందారు. చాలామంది అత‌డి అంకిత‌భావానికి హ్యాట్సాఫ్ చేశారు. ‘ఈ వీడియోను షేర్‌చేసి, మిగ‌తావారిలో స్ఫూర్తినింపండి.. ఇందుకు ఎలాంటి ఖ‌ర్చు చేయాల్సిన ప‌నిలేదు.. జ‌స్ట్ రీట్వీట్ చేయండి’ అని రాహుల్ మిశ్రా వీడియోకు ట్యాగ్‌లైన్ ఇచ్చాడు.

It will cost you $0 to retweet 💞

Responsibility 💔 pic.twitter.com/eJ3OwtFW1N

— Rahul Mishra (@DigitalRahulM) April 5, 2022