Revanth Reddy | మరికాసేపట్లో రేవంత్‌ ప్రమాణస్వీకారం.. నగరానికి చేరుకున్న కాంగ్రెస్‌ పెద్దలు

December 7, 2023 / 11:13 AM IST

Revanth Reddy | తెలంగాణ రాష్ట్ర రెండో ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్‌ రెడ్డి (Revanth Reddy) ఇవాళ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న విషయం తెలిసిందే. మధ్యాహ్నం 1.04 గంటలకు నగరంలోని ఎల్బీ స్టేడియంలో రేవంత్‌ సీఎంగా ప్రమాణం చేయనున్నారు. సీఎంతో పాటు మరో 11 మంది మంత్రులుగా (Cabinet Ministers) ప్రమాణం చేస్తారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి కాంగ్రెస్‌ పెద్దలు ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్‌ చేరుకున్నారు.

యూపీఏ చైర్‌ప‌ర్సన్ సోనియా గాంధీ(Sonia Gandhi), కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంకా గాంధీ వాద్రాలు మంగళవారం ఉదయం ప్రత్యేక విమానంలో హైదరాబాద్‌ చేరుకున్నారు. హైదరాబాద్‌లోని ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో వారికి రేవంత్‌ రెడ్డే స్వయంగా స్వాగతం పలికారు. అనంతరం వారు నగరంలోని తాజ్‌ కృష్ణ హోటల్‌కు చేరుకున్నారు. కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి సుఖ్విందర్‌ సింగ్‌ సుఖు కూడా నగరానికి చేరుకున్నారు.

ఈ ప్రమాణ స్వీకారానికి కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేతలతోపాటు ఆ పార్టీకి చెందిన ఇతర రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు సైతం హాజరుకానున్నారు. వారిలో కొందరు ఇప్పటికే నగరానికి చేరుకోగా.. మరికొందరు హైదరాబాద్‌ బాటపట్టారు.

#WATCH | Telangana | Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi, party MP Rahul Gandhi and General Secretary Priyanka Gandhi Vadra arrive at a hotel in Hyderabad.

They are here in the city for the swearing-in ceremony of CM-designate Revanth Reddy. pic.twitter.com/InXy1sM4yI

— ANI (@ANI) December 7, 2023