March 21, 2022 / 01:12 PM IST

హైద‌రాబాద్ : రాష్ట్ర ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ అమెరికాలో ప‌ర్య‌టిస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. అమెరికా ప‌ర్య‌ట‌న‌లో భాగంగా లాస్ ఏంజెల్స్ ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకున్న కేటీఆర్‌కు ఓ చిన్నారి స్వాగ‌తం ప‌లికింది. ఆ చిన్నారిని చూసి కేటీఆర్ సంబుర‌ప‌డ్డారు. ఆమె పేరు విన‌గానే మ‌రింత ఆశ్చ‌ర్యం వ్య‌క్తం చేశారు.

ఆ చిన్నారి పేరు ఏంటంటే.. కికో (KiCo – Kindness+Compassion). కికో అన‌గా క‌రుణ‌మూర్తి. ఆ అమ్మాయి పేరు విన్న కేటీఆర్ ఆమె త‌ల్లిదండ్రుల‌పై ప్ర‌శంస‌లు కురిపించారు. ఆమె త‌ల్లిదండ్రులు మంచి ఆలోచ‌నాప‌రులంటూ చెప్ప‌క త‌ప్ప‌ద‌ని ప్ర‌శంసించారు. చిన్నారి త‌న పేరుకు త‌గ్గ‌ట్టుగానే త‌న‌తో ఫోటో దిగింద‌ని కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు.

This adorable young girl came with her parents to greet me as I arrived at LA airport

Her parents named her KiCo – Kindness+Compassion😊 Thoughtful parents I must say

True to her name she was kind enough to pose for a pic with me pic.twitter.com/2KTXNvai6f

— KTR (@KTRTRS) March 20, 2022