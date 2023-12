December 3, 2023 / 06:00 PM IST

తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో (Telangana Elections Results 2023) తమ పార్టీ ఓటమి దిశగా వెళ్లడంపై భారత్‌ రాష్ట్ర సమితి (BRS) వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ (KTR) స్పందించిన విష‌యం తెలిసిందే.

”భారత్‌ రాష్ట్ర సమితి (BRS)కి వరుసగా రెండుసార్లు అధికారాన్ని అందించినందుకు తెలంగాణ ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు. ఈరోజు ఫలితం గురించి నేను బాధపడటం లేదు. కానీ.. అది మాకు ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడంతో కచ్చితంగా నిరాశ చెందాను. తాజా ఫలితాలను ఓ పాఠంగా తీసుకొని మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తాం అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ఈ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి అభినందనలు అని కేటీఆర్‌ తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

అయితే ఈ ట్విట్‌పై ప్ర‌ముఖ టాలీవుడ్ ద‌ర్శ‌కుడు రామ్ గోపాల్ వ‌ర్మ స్పందిస్తూ.. నిజానికి ఇది చాలా మంచి ట్రెండ్‌ను సెట్ చేస్తుంది సర్ ఫ్యూచ‌ర్ కి. ఎందుకంటే ఓటమిని ఇంత సానుకులంగా తీసుకునే ఏ రాజకీయ నాయకుడిని నేను ఎప్పుడు చూడ‌లేదు. మీకు అభినందనలు. ఆరోగ్యకరమైన ప్రజాస్వామ్యానికి మీలాంటి వారు అవసరం అని వ‌ర్మ రాసుకోచ్చాడు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట్ సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

In fact this will age very well sir ! That’s because I never saw any political leader taking his defeat in such a positive spirit ..KUDOS TO YOU💐💐💐 This is what’s needed for a HEALTHY DEMOCRACY 🙏🙏🙏 https://t.co/Fp00Y8MfKl

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 3, 2023