June 11, 2024 / 06:35 PM IST

Telangana Weatherman | ట్విట్ట‌ర్‌లో వాతావరణ వార్త‌లు చూసేవారికి ప‌రిచ‌యం అక్క‌ర్లేని పేరు తెలంగాణ వెద‌ర్ మ్యాన్ (Telangana Weatherman). ట్విట్ట‌ర్ (ఎక్స్)వేదిక‌గా తెలంగాణ‌ వెద‌ర్ అప్‌డేట్స్ ఇస్తూ.. త‌న‌కంటూ ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు తెలంగాణ వెద‌ర్ మ్యాన్ (బాలాజీ). సోష‌ల్ మీడియాలో ఐఎండీతో పాటు ఎంతోమంది వెద‌ర్ మ్యాన్‌లు ఉన్నా తెలంగాణ వెద‌ర్ మ్యాన్ (బాలాజీ) చెప్పాడంటే.. ఆరోజు ఖ‌చ్చింతంగా వ‌ర్షం ప‌డాల్సిందే. ఇక ఈ ఏడాది నైరుతి రుతుపవనాలు తెలంగాణలోకి ప్రవేశించిన విషయం తెలిసిందే. హైద‌రాబాద్‌తో పాటు తెలంగాణలో నైరుతి రుతుపవనాలు క్రమంగా విస్తరిస్తున్నాయి. ఇక రుతు పవనాల ఎఫెక్ట్‌తో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కుర‌వ‌నున్నాయి.

అయితే ఈరోజు వాతావరణంకు సంబంధించి బాలాజీ ఎటువంటి అప్‌డేట్ ఇవ్వ‌క‌పోవ‌డంతో.. అత‌డి అప్‌డేట్స్ కోసం నెటిజ‌న్ల‌తో పాటు ప‌లు న్యూస్ వెబ్‌సైట్స్ ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఈ క్ర‌మంలోనే తాను ఎందుకు ఈరోజు అప్‌డేట్స్ ఇవ్వ‌లేదో ప్ర‌క‌టించాడు బాలాజీ. తన‌కు ప‌రీక్షా ఉంద‌ని అందుకే ఈరోజు వెద‌ర్ అప్‌డేట్స్ స‌రిగ్గా ఇవ్వ‌లేక‌పోయానని తెలిపాడు. అయితే దీనికి హైద‌రాబాద్ ఐఎండీ హెడ్ కే నాగ‌ర‌త్న(IMD Head K Nagarathna) రిప్ల‌య్ ఇస్తూ.. ఒకే ఆల్ ది బెస్ట్. ఈరోజు ఐఎండీ వాతావరణాన్ని చూసుకుంటుంది అంటూ రాసుకోచ్చింది. దీంతో ఈ ట్వీట్ ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

OK all the best. IMD will take care of weather.

— K Nagaratna Head IMD HYD (@ratnakopparthi) June 11, 2024