October 11, 2022 / 03:19 PM IST

నాగ‌ర్‌కర్నూల్ : జిల్లా ప‌రిధిలోని అమ్రాబాద్ న‌ల్ల‌మల్ల అడవుల్లో పెద్ద పులి క‌నిపించింది. విధి నిర్వ‌హ‌ణ‌లో భాగంగా జిల్లా ఫారెస్ట్ అధికారి రోహిత్ రెడ్డి.. సోమ‌వారం రాత్రి అడ‌విలో పెట్రోలింగ్ నిర్వ‌హించారు. ఈ క్ర‌మంలో వారికి పెద్ద పులి క‌నిపించింది. దీంతో ఫారెస్ట్ ఆఫీస‌ర్ రోహిత్ రెడ్డి త‌న మొబైల్‌లో చిత్రీక‌రించి ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పులుల సంరక్షణ, అటవీ జంతువుల సంరక్షణకు తీసుకుంటున్న చర్యలను నెటిజ‌న్లు ప్ర‌శంసించారు.

Jungles of Telangana @AmrabadTiger

Greeted by the Big cat as part of regular night patrolling duty @KTRTRS @HiHyderabad @HarithaHaram @pargaien @vikas_meena_ifs @SVSifs #nallamala pic.twitter.com/oTe0ZJE8Lh

— Rohith Gopidi, IFS (@rohithgopidi) October 9, 2022