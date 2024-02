February 24, 2024 / 04:59 PM IST

IND vs ENG 4th Test : వైజాగ్, రాజ్‌కోట్ టెస్టుల్లో ఇంగ్లండ్ భ‌ర‌తం ప‌ట్టిన భార‌త జ‌ట్టు(Team India) రాంచీ టెస్టులో త‌డ‌బ‌డింది. టాపార్డ‌ర్‌తో పాటు మిడిలార్డ‌ర్ వైఫ‌ల్యంతో ఆలౌట్ ప్ర‌మాదంలో ప‌డింది. ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(73) హాఫ్ సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్కినా మిగ‌తా వాళ్లు చేతులెత్తేశారు. చివ‌ర్లో ధ్రువ్ జురెల్(30 నాటౌట్), కుల్దీప్ యాద‌వ్(17 నాటౌట్) అద్భుత పోరాటంతో జ‌ట్టును ఆదుకున్నారు.

దాంతో, రెండో రోజు ఆట ముగిసే స‌రికి టీమిండియా 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 219 ర‌న్స్ చేసింది. ఇంకా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో రోహిత్ సేన 134 ప‌రుగులు వెన‌క‌బ‌డి ఉంది. ఇంగ్లండ్ యువ‌ స్పిన్న‌ర్లు షోయ‌బ్ బ‌షీర్ నాలుగు, టామ్ హ‌ర్ట్లే రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు.

