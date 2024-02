February 25, 2024 / 09:07 PM IST

WPL 2024, GG vs MI | గత సీజన్‌లో అత్యంత చెత్త ఆటతీరుతో పాయింట్ల పట్టికలో ఆఖరి స్థానంలో నిలిచిన గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌ ఈ సీజన్‌లో ఆడుతున్న తొలి మ్యాచ్‌లోనూ బ్యాటింగ్‌లో నిరాశపరిచింది. ముంబై ఇండియన్స్‌తో బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌.. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 126 పరుగులకే పరిమితమైంది. ఆ జట్టులో 9వ నెంబర్‌ బ్యాటర్‌ తనూజా కన్వర్‌ (28) టాప్‌ స్కోరర్‌ కాగా కత్రిన్‌ బ్రైస్‌ (25 నాటౌట్) సారథి బెత్‌ మూనీ (22 బంతుల్లో 24, 2 ఫోర్లు) లు ఫర్వాలేదనిపించారు. ముంబై బౌలర్లలో షబ్నిమ్‌ ఇస్మాయిల్‌ మూడు వికెట్ల (3/18) తో రాణించింది.

టాస్‌ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన గుజరాత్‌.. తొలి ఓవర్లోనే వికెట్‌ కోల్పోయింది. ముంబై పేసర్‌ షబ్నిమ్‌ ఇస్మాయిల్‌ ఆ జట్టుకు వరుస ఓవర్లలో డబుల్‌ స్ట్రోక్‌ ఇచ్చింది. ఓపెనర్‌ వేద కృష్ణమూర్తి పరుగులేమీ చేయకుండానే షబ్నిమ్ వేసిన తొలి ఓవర్‌ నాలుగో బంతికి ఔట్‌ అవగా మూడో ఓవర్లో హర్లీన్‌ డియోల్‌ (8) ఔట్‌ అయింది. వేలంలో కోటి రూపాయలతో దక్కించుకున్న ఫొబె లిచ్‌ఫీల్డ్‌ (7)తో పాటు డయాలన్‌ హేమలత (3)లు విఫలమయ్యారు.

Shabnim Ismail gets the Gujarat Giants skipper Beth Mooney! 🙌

Yastika Bhatia with a fine catch behind the stumps 👏#GG 72/5 after 12 overs

Match Centre 💻📱https://t.co/K8TakIEr6g#TATAWPL | #GGvMI pic.twitter.com/lZuT2B9WdX

— Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) February 25, 2024