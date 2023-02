మెరుపు వేగంతో అమేజింగ్‌ రనౌట్‌.. ధోనిని మరిపించిన సామ్‌ బిల్లింగ్స్.. వీడియో

February 1, 2023 / 05:40 PM IST

దుబాయ్‌: ఇంటర్నేషనల్ లీగ్‌ T20 (ILT20) టోర్నీలో ఒక అద్భుతమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇవాళ డిజర్ట్‌ వైపర్స్‌, షార్జా వారియర్స్ జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో డిజర్ట్‌ వైపర్స్‌ తరఫున ఆడుతున్న ఇంగ్లండ్‌ వికెట్‌ కీపర్‌ సామ్‌ బిల్లింగ్స్‌ ఒక అమేజింగ్‌ రనౌట్‌ చేశాడు. మెరుపు వేగంతో రనౌట్‌ చేసి ఔటయిన బ్యాటర్‌ను, అంపైయిర్‌లను, తోటి ఆటగాళ్లను ఆశ్చర్యపోయేలా చేశాడు. భారత క్రికెట్‌ దిగ్గజం మహేంద్ర సింగ్ ధోనిని గుర్తుకు తెచ్చాడు.

అలాంటి మెరుపు రనౌట్‌లు చేయడంలో మహేంద్రసింగ్‌ ధోనీకి మంచి గుర్తింపు ఉంది. డిజర్ట్‌ వైపర్స్ బౌలర్‌ బెన్నీ హవెల్ వేసిన బంతిని షార్జా వారియర్స్ బ్యాటర్‌ జోయ్‌ డెన్లీ పక్కకు నెట్టి సింగిల్‌ తీసే ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే బంతి నేలను తాకి గాల్లోకి ఎగరడంతో ఒక అడుగు ముందుకేసినా పరుగు తీసే ప్రయత్నాన్ని విరమించుకున్నాడు.

అయితే, ఆ క్షణ కాలంలోనే గాల్లోకి ఎగిరిన బంతి కోసం పైకెగిరి మెరుపు వేగంతో వికెట్లను గిరాటేశాడు. అంతే.. వికెట్‌ ఎగిరిపోయింది. ఆశ్చర్యపోవడం జోయ్‌ డెన్లీ వంతయ్యింది. ఆఖరికి అంపెయిర్లు కూడా దీన్ని రనౌట్‌ అనాలా..? స్టంపౌట్‌ అనాలా..? అనే విషయంలో కాసేపు కన్ఫ్యూజ్‌ అయ్యారు. కానీ, బ్యాటర్‌ రన్‌ కోసం ప్రయత్నించి క్రీజును దాటాడు కాబట్టి రనౌట్‌గా డిక్లేర్‌ చేశారు. ఈ మెరుపు రనౌట్‌ వీడియోను మీరు కూడా ఒకసారి చూడండి..

Blink and you will miss it!#Bawaal @sambillings with one #Dhoni would be proud of.#HarBallBawaal #DPWorldILT20 #CricketOnZee #MSDhoni @TheDesertVipers pic.twitter.com/OPPIOInbq3

— Zee Cricket (@ilt20onzee) February 1, 2023