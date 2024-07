July 1, 2024 / 04:07 PM IST

Dinesh Karthik : ఐపీఎల్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికిన దినేశ్ కార్తిక్ (Dinesh Karthik) కొత్త అవతార‌మెత్త‌నున్నాడు. సుదీర్ఘ కాలం ప్రాతినిధ్యం వ‌హించిన రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు (Royal Challengers Bengaluru)కు కార్తిక్ బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా ఎంపిక‌య్యాడు. అంతేకాదు మెంటార్‌గానూ ఈ వెట‌ర‌న్ క్రికెట‌ర్ సేవ‌లందించ‌నున్నాడు. ఈ విష‌యాన్ని బెంగ‌ళూరు ఫ్రాంచైజీ జూలై 1 సోమ‌వారం అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించింది.

‘ఆర్సీబీ కొత్త త‌రాన్ని మెరిక‌లుగా మార్చేందుకు బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా, మెంటార్‌గా దినేశ్ కార్తిక్ సిద్ధ‌మ‌వుతున్నాడు. ఐపీఎల్ మెగా వేలంతో పాటు, 18వ సీజ‌న్‌లో కార్తిక్ అనుభ‌వం ఎంతో ఉప‌యోగ‌ప‌డ‌నుంది’ అని ఆర్సీబీ ఫ్రాంచైజీ ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ పెట్టింది. దాంతో, బెంగ‌ళూరు పురుషుల‌ జ‌ట్టు ఐపీఎల్‌ టైటిల్ క‌ల‌ను కార్తిక్ నిజం చేస్తాడా? లేదా? అని అభిమానులు చ‌ర్చించుకుంటున్నారు.

Ready to groom the next generation of talent at RCB is our Batting Coach and Mentor Dinesh Karthik. 🫡

His experience would come in handy leading into the Mega Auction & #IPL 2025 and we just can’t wait! 🤩#PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/ETe3TSprbj

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) July 1, 2024