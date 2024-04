April 6, 2024 / 07:04 PM IST

Sumit Nagal : భార‌త టెన్నిస్ యువ‌కెర‌టం సుమిత్ నగాల్(Sumit Nagal) మ‌రో సూప‌ర్ విక్ట‌రీ కొట్టాడు. మాంటే కార్లో మాస్ట‌ర్స్ క్వాలిఫ‌య‌ర్స్‌(monte carlo masters qualifiers)లో న‌గాల్ 63వ ర్యాంక‌ర్‌కు షాకిచ్చాడు. సంచ‌ల‌న ఆట‌తో ఇట‌లీకి చెందిన ఫ్లావియో కొబొల్లి(Flavio Cobolli)పై 6-2, 6-3తో గెలుపొందాడు. ఈ విజ‌యంతో అత‌డు ఫైన‌ల్ రౌండ్‌కు దూసుకెళ్లాడు. త‌ర్వాతి పోరులో నగాల్ అర్జెంటీనా ప్లేయ‌ర్‌తో త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాడు.

ఈ ఏడాది భీకర ఫామ్‌లో ఉన్న నాగ‌ల్ ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ (Australian Open 2024)లో బోణీ కొట్టాడు. తొలి రౌండ్‌లో క‌జ‌కిస్థాన్ ఆట‌గాడు అలెగ్జాండ‌ర్ బ‌బ్లిక్‌(Alexander Bublik)పై గెలుపొందాడు.

Happy to start with a win in Monte Carlo, one of the most beautiful tennis venues in the world 😍 pic.twitter.com/7IL422gUOG

— Sumit Nagal (@nagalsumit) April 6, 2024