Sreesanth : లెజెండ్స్ లీగ్‌ క్రికెట్(Legends League Cricket 2023)లో భార‌త జ‌ట్టు మాజీ కెప్టెన్ గౌతం గంభీర్(Gautam Gambhir)తో గొడ‌వ‌పై పేస‌ర్ శ్రీ‌శాంత్ స్పందించాడు. బుధ‌వారం గుజ‌రాత్ జెయింట్స్‌(Gujarat Giants)తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ఇండియా క్యాపిట‌ల్స్(India Capitals) ఓపెన‌ర్ గంభీర్ త‌న‌ను ఫిక్సర్.. ఫిక్స‌ర్ అని తిట్టాడ‌ని అందుక‌నే అత‌డిని కోపంగా చూశాన‌ని శ్రీ‌శాంత్ తెలిపాడు.

‘నేను గంభీర్ ఒక్క చెడ్డ మాట కూడా అన‌లేదు. నువ్వు ఏం అంటున్నావు అని అత‌డిని అడిగానంతే. కానీ, గౌతీ మాత్రం ప‌దే ప‌దే న‌న్ను ఫిక్సర్ ఫ‌కింగ్ ఫిక్స‌ర్ అంటూ దుర్భాష‌లాడాడు’ అని మ్యాచ్ అనంత‌రం శ్రీ‌శాంత్ వెల్ల‌డించాడు. బుధ‌వారం ఇండియా క్యాపిట‌ల్స్‌తో జ‌రిగిన ఎలిమినేట‌ర్ మ్యాచ్‌లో శ్రీ‌శాంత్(Sreesanth) వేసిన ఇన్నింగ్స్ రెండో ఓవ‌ర్లో గంభీర్ వ‌రుస‌గా సిక్స్‌, ఫ‌క్ష‌ర్ బాదాడు. దాంతో, శ్రీ‌శాంత్ అత‌డి వైపు కోపంగా చూశాడు.

Emotions are always running high, when you were very passionate about your game.

