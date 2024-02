Sachin Tendulkar | ‘సచిన్‌ సచిన్‌’.. ఆటకు దూరమై పదేండ్లు దాటినా ఆ పేరులో పవర్‌ తగ్గలె..

February 21, 2024 / 04:10 PM IST

Sachin Tendulkar | ‘సచిన్‌ సచిన్‌..’ మూడు దశాబ్దాలుగా మాస్టర్‌ బ్లాస్టర్‌ క్రీజులోకి వచ్చినప్పుడల్లా స్టేడియం స్టేడియం మొత్తం ఏదో కరెంట్ షాక్‌ కొట్టినట్టు ఊగిపోయేది. భారత్‌లో క్రికెట్‌ ఓ మతం అయితే భక్తులు (అభిమానులు) సచిన్‌ను దేవుడిగా ఆరాదించారు. క్రికెట్‌లో మరెవరికీ సాధ్యం కాని విధంగా తన పేరిట రికార్డులు లిఖించుకున్న ఈ దిగ్గజం అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు గుడ్‌ బై చెప్పి పదేండ్లు దాటిపోయింది. అయితే ఆటకు రిటైర్మెంట్‌ చెప్పి పదేండ్లు దాటినా సచిన్‌ ఎక్కడికెళ్లినా అతడి అభిమానగణం మాత్రం ఆ మంత్రాన్ని (సచిన్‌ సచిన్‌) నిత్యం జపిస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా టెండూల్కర్‌ ముంబైకి రావడానికి విమానం ఎక్కగానే అక్కడున్న ప్యాసెంజర్లంతా ఒక్కసారిగా ‘సచిన్‌.. సచిన్‌’ అంటూ ఆయన జపం చేశారు.

ఇటీవలే ఆగ్రాను దర్శించిన మాస్టర్‌ బ్లాస్టర్‌.. భార్య అంజలితో కలిసి జమ్మూకాశ్మీర్‌ వెకేషన్‌ వెళ్లాడు. అక్కడ్నుంచి ముంబైకి తిరుగు ప్రయాణమైన సచిన్‌.. విమానంలోకి రాగానే లోపల ఉన్న ప్యాసెంజర్లంతా అతడిని చూసి కొంతసేపు సచిన్‌ నామస్మరణ చేశారు. వాళ్ల అభిమానాన్ని చూసిన సచిన్‌.. లేచి అందరి వైపు చూస్తే రెండు చేతులు జోడించి ‘థ్యాంక్యూ.. థ్యాంక్యూ..’ అంటూవారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

When the entire flight turns into a stadium with Sachinnn Sachinnn Chants 🥳 @sachin_rt pic.twitter.com/fpXiDTvARA

— Sachin Tendulkar Fan Club (@OmgSachin) February 20, 2024