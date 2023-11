November 28, 2023 / 07:19 PM IST

Namibia: వ‌చ్చే ఏడాది అమెరికా, వెస్టిండీస్ వేదిక‌గా జ‌రుగ‌బోయే ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌కు ఆఫ్రికా దేశం న‌మీబియా అర్హ‌త సాధించింది. న‌మీబియా రాజ‌ధాని విండ్‌హోక్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న ఐసీసీ పురుషుల టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఆఫ్రికా రీజియ‌న్ క్వాలిఫ‌య‌ర్స్ పోటీల‌లో భాగంగా ఆడిన ఐదు మ్యాచ్‌ల‌కు గాను ఐదింటినీ గెలిచిన న‌మీబియా.. వ‌రల్డ్ క‌ప్ బెర్త్‌ను ఖాయం చేసుకుంది. మంగ‌ళ‌వారం టాంజానియాతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 58 ప‌రుగుల తేడాతో ఘ‌న విజ‌యం సాధించడంతో న‌మీబియా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌కు అర్హ‌త సాధించింది.

టాంజానియాతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో టాస్ ఓడి ఫ‌స్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన న‌మీబియా నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి 157 ప‌రుగులు చేసింది. స్మిత్.. 25 బంతుల్లో ఒక ఫోర్‌, నాలుగు సిక్స‌ర్ల సాయంతో 40 ప‌రుగులు చేసి టాప్ స్కోర‌ర్‌గా నిలిచాడు. అనంత‌రం టాంజానియా.. 20 ఓవ‌ర్లు ఆడినా ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి 99 ప‌రుగులే చేయ‌గ‌లిగింది.

