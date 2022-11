November 26, 2022 / 05:32 PM IST

FIFA World Cup : ఖ‌త‌ర్‌లో వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ మ్యాచ్‌లు జ‌రుగుతున్న‌ స్టేడియంకు ద‌గ్గ‌ర్లో భారీ అగ్నిప్ర‌మాద సంభ‌వించింది. అయితే, ఎవ‌రూ గాయ‌ప‌డ‌లేదని అధికారులు తెలిపారు. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ మ్యాచ్‌లకు ఆతిథ్యం ఇస్తున్న లూసెయిల్ స్టేడియం స‌మీపంలో కెటాయ్‌ఫ్యాన్ ఐలాండ్ నార్త్ ఫ్యాన్స్ విలేజ్ ఉంది. ఇక్క‌డికి ద‌గ్గ‌ర్లో నిర్మాణ ద‌శ‌లో ఉన్న బిల్డింగ్‌లో శ‌నివారం ఉద‌యం అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ద‌ట్ట‌మైన న‌ల్ల‌ని పొగ వ్యాపించింది. ప్ర‌మాదం గురించి తెలిసిన వెంట‌నే అగ్రిమాప‌క బృందాలు రంగంలోకి దిగి మంట‌ల్ని ఆర్పేశాయి. అయితే.. ఈ ప్ర‌మాదంలో ఎవ‌రూ గాయ‌ప‌డ‌లేద‌ని, ప్ర‌మాదానికి కార‌ణం ఏంట‌నేది తెలియ‌లేద‌ని అధికారులు తెలిపారు. రోడ్డు మీద వెళ్తున్న కొంద‌రు ప్రమాదం వీడియోల్ని సోష‌ల్‌మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దాంతో ఆ వీడియోలు ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

కెటాయ్‌ఫ్యాన్ ఐలాండ్ ఫ్యాన్ విలేజ్‌లో అభిమానుల కోసం 1,800 గుడారాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్కో గుడారంలో రెండు సింగిల్ బెడ్స్ ఉంటాయి. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ మ్యాచ్‌లు చూసేందుకు వ‌చ్చిన విదేశీ అభిమానుల కోసం స్టేడియం స‌మీపంలో ఫిఫా ఫ్యాన్ విలేజ్‌ల‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఆదివారం లూసెయిల్ స్టేడియంలో అర్జెంటీనా, మెక్సికో మ్యాచ్ జ‌ర‌గనుంది.

Huge Fire 🔥 near the Lusail area north of Doha, Qatar. Direction where the main stadium is located.

Firetruck on the way. 🚒 pic.twitter.com/BULGQ0LxIj

— Jose Pablo Arnau (@ArnauSport) November 26, 2022