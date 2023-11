November 27, 2023 / 07:08 PM IST

ISPL: క్రికెట్‌ను మతంగా భావించే భార‌త్‌లో ఇప్ప‌టికే ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌, ఉమెన్స్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ వంటివాటితో పాటు దేశ‌వాళీలో ప‌లు స్థానిక లీగ్‌లు అభిమానుల‌ను అల‌రిస్తుండ‌గా తాజాగా మ‌రో కొత్త లీగ్ పుట్టుకొచ్చింది. ఈ కొత్త లీగ్ పేరు ఇండియ‌న్ స్ట్రీట్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (ఐఎస్‌పీఎల్‌). మిగ‌తా లీగ్‌ల‌కు ఈ లీగ్‌కు ఉన్న ప్ర‌ధాన తేడా ఏంటంటే ఆట‌కు ఉప‌యోగించే బాల్.. ఐఎస్‌పీఎల్‌ను భార‌త్‌లో గ‌ల్లీ క్రికెట్ ఆడే టెన్నిస్ బాల్‌తో ఆడించనుండటం విశేషం. వ‌చ్చే ఏడాది మార్చి నుంచి ఈ లీగ్ మొద‌లుకానుంది.

ఈ మేర‌కు ముంబైలో జ‌రిగిన ఓ కార్య‌క్ర‌మంలో నిర్వాహ‌కులు ఐఎస్‌పీఎల్ వివ‌రాల‌ను వెల్ల‌డించారు. మార్చి 2 నుంచి 9 దాకా టీ-10 ఫార్మాట్‌లో నిర్వ‌హించ‌నున్నఈ లీగ్‌లో ఆరు జ‌ట్లు పాల్గొంటాయి. ఆరు జ‌ట్లు ఏడు రోజుల పాటు 19 మ్యాచ్‌లు ఆడ‌నున్నాయి. ఐపీఎల్‌లో మాదిరిగానే ఈ లీగ్‌లో కూడా ఫ్రాంచైజీలు త‌మ ఆట‌గాళ్ల‌ను బ‌రిలోకి దింపుతాయి. ఆరు ఫ్రాంచైజీల‌తో తొలి సీజ‌న్ జ‌ర‌గ‌నుంది. ముంబై (మ‌హారాష్ట్ర‌), హైద‌రాబాద్ (తెలంగాణ‌, ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌), చెన్నై (త‌మిళ‌నాడు), కోల్‌క‌తా (వెస్ట్ బెంగాల్‌), బెంగ‌ళూరు (క‌ర్నాట‌క‌), శ్రీన‌గ‌ర్ (జ‌మ్మూ కాశ్మీర్‌) ఫ్రాంచైజీలు ఈ లీగ్‌లో త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి.

A great initiative to start Indian Street Premier league. #ISPL. An awesome opportunity for Tennis ball cricket to carve a niche for itself – @ShelarAshish @Amolkk1976 #Mumbai #Cricket 🇮🇳 pic.twitter.com/4ySkM2v1aF

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) November 27, 2023