మార్కో జాన్‌సేన్ మ‌రోసారి చెల‌రేగాడు. జితేశ్ శ‌ర్మ(4)ను ఔట్ చేసి రెండో వికెట్ ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. మిడాన్‌లో మ‌ర్‌క్రం క్యాచ్ ప‌ట్ట‌డంతో జితేశ్ ఔట‌య్యాడు. సామ్ క‌ర‌న్ క్రీజులోకి వ‌చ్చాడు. శిఖ‌ర్ ధావ‌న్ 14 ప‌రుగుల‌తో ఆడుతున్నాడు. 4 ఓవ‌ర్ల‌కు పంజాబ్ స్కోర్.. 22/3.

2nd success with the ball for Marco Jansen! PBKS 3 down as Jitesh Sharma departs!

