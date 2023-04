April 18, 2023 / 06:40 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌ 25వ మ్యాచ్‌లో స‌న్ రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌(Sunrisers Hyderabad), ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) ఎదురుప‌డుతున్నాయి. ఈ రెండు టీమ్‌లు ఓట‌మితో టోర్నమెంట్‌ను ఆరంభించాయి. ఆ త‌ర్వాత పుంజుకుని వరుస‌గా రెండు విజ‌యాలు సాధించాయి. దాంతో, ఇరుజ‌ట్లు మూడో విజ‌యంపై క‌న్నేశాయి.

సొంత గ్రౌండ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్‌ను చిత్తు చేసిన మ‌ర‌క్రం సేన ముంబై ప‌ట్టు ప‌ట్టేందుకు సిద్ధ‌మైంది. గ‌త మ్యాచ్‌లో కోల్‌క‌తాకు షాకిచ్చిన ముంబై అదే జోరు కొన‌సాగించాల‌ని భావిస్తోంది. దాంతో, ఎవ‌రిది పై చేయి కానుంది అనే ఆస‌క్తి అభిమానుల్లో మొద‌లైంది. ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారే ఈ స్టేడియంలో విజేతగా నిలిచేది ఎవ‌రో మ‌రికొన్ని గంట‌ల్లో తేలనుంది.

