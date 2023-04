IPL 2023 RR vs GT | దంచిన మిల్ల‌ర్, శుభ్‌మ‌న్ గిల్.. రాజ‌స్థాన్ టార్గెట్ 178

GT : గుజ‌రాత్ టైట‌న్స్(Gujarat Titans) 177 ప‌రుగులు చేసింది. డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(46), శుభ్‌మ‌న్ గిల్(45), అభిన‌వ్ మ‌నోహ‌ర్(27), దంచి కొట్టడంతో గుజ‌రాత్ పోరాడ‌గ‌లిగే స్కోర్ చేయ‌గ‌లిగింది. రాజ‌స్థాన్ బౌల‌ర్ల‌లో సందీప్ శ‌ర్మ రెండు వికెట్లు తీశాడు. బౌల్ట్, చాహ‌ల్, జంపాకు ఒక్కో వికెట్ ద‌క్కింది.

April 16, 2023 / 09:18 PM IST

IPL 2023 RR vs GT : గుజ‌రాత్ టైట‌న్స్(Gujarat Titans) 177 ప‌రుగులు చేసింది. డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(46), శుభ్‌మ‌న్ గిల్(45), అభిన‌వ్ మ‌నోహ‌ర్(27), దంచి కొట్టడంతో గుజ‌రాత్ పోరాడ‌గ‌లిగే స్కోర్ చేయ‌గ‌లిగింది. సందీప్ శ‌ర్మ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్‌లో డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(46) దంచాడు. వ‌రుస‌గా రెండు ఫోర్లు బాదాడు. మూడో బంతికి బౌండ‌రీ వ‌ద్ద హెట్‌మెయిర్ క్యాచ్ ప‌ట్ట‌డంతో అత‌ను ఔట‌య్యాడు. ఐదో బంతికి ర‌షీద్ ఖాన్ ర‌నౌట‌య్యాడు. ఆఖ‌రి బంతికి రాహుల్ తెవాటియా సింగిల్ తీశాడు. రాజ‌స్థాన్ బౌల‌ర్ల‌లో సందీప్ శ‌ర్మ రెండు వికెట్లు తీశాడు. బౌల్ట్, చాహ‌ల్, జంపాకు ఒక్కో వికెట్ ద‌క్కింది.

He may have got out but Abhinav Manohar dazzled! 🌟

Watch his two cracking SIXES off Trent Boult 🎥 🔽 #TATAIPL | #GTvRR | @gujarat_titans

Follow the match 👉 https://t.co/nvoo5Sl96y pic.twitter.com/x9BnHhpFRN

— IndianPremierLeague (@IPL) April 16, 2023

తొలి ఓవ‌ర్‌లోనే ట్రెంట్ బౌల్ట్ గుజ‌రాత్‌కు షాకిచ్చాడు. ఓపెన‌ర్ వృద్ధిమాన్ సాహ‌(5)ను ఔట్ చేశాడు. ఫామ్‌లో ఉన్న‌ సాయి సుద‌ర్శ‌న్(16) ర‌నౌట్ కావ‌డంతో 32 వ‌ద్ద గుజ‌రాత్ రెండో వికెట్ కోల్పోయింది. ఆ త‌ర్వాత‌ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(45), హార్దిక్ పాండ్యా(28) రాజ‌స్థాన్ స్పిన్న‌ర్ల‌పై ఎదురుదాడికి దిగారు. మూడో వికెట్‌కు 62 ర‌న్స్ చేశారు. అభిన‌వ్ మ‌నోహ‌ర్(27), డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(33) ధాటిగా ఆడి స్కోర్ 150 దాటించారు.