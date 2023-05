May 6, 2023 / 06:49 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ 50 మ్యాచ్‌లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు, ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. గ‌త మ్యాచ్‌లో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌ను చిత్తు చేసిన ఆర్సీబీ జోరు కొన‌సాగించాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉంది. మ‌రోవైపు డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైట‌న్స్‌కు షాకిచ్చిన‌ ఢిల్లీ ఆత్మ‌విశ్వాసంతో క‌నిపిస్తోంది. ప్ర‌స్తుతం డూప్లెసిస్ సేన పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో ఐదో స్థానంలో ఉంది. ప్లే ఆఫ్ రేసులో నిల‌వాలంటే ఆర్సీబీ ఇక‌పై ప్ర‌తి మ్యాచ్ గెల‌వాలి. పాయింట్ల పట్టిక‌లో అట్ట‌డుగును ఉన్న ఢిల్లీ నాలుగో విజ‌యం కోసం పోరాడ‌నుంది. దాంతో, ఈ మ్యాచ్ ఆస‌క్తిక‌రంగా ఉండ‌నుంది.

