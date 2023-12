December 4, 2023 / 06:25 PM IST

INDvsAUS T20I: ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (ఐపీఎల్‌) ఫ్రాంచైజీ పంజాబ్ కింగ్స్ త‌ర‌ఫున ఆడుతున్న అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ను కీర్తిస్తూ చేసిన ట్వీట్ కాస్తా ఆ జ‌ట్టుకు మిస్ ఫైర్ అయింది. ఇండియా – ఆస్ట్రేలియా మ‌ధ్య బెంగళూరు వేదిక‌గా జ‌రిగిన ఐదో టీ20 మ్యాచ్‌లో ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్‌లో ప‌ది ప‌రుగుల‌ను డిఫెండ్ చేసిన అర్ష్‌దీప్.. ఆసీస్ సార‌థి మాథ్యూ వేడ్ వికెట్‌ను కూడా ప‌డగొట్టాడు. అందుకు సంబంధించిన వీడియోను షేర్ చేస్తూ పంజాబ్ కింగ్స్ పెట్టిన ట్వీట్ కాస్తా ట్రోలింగ్‌కు గురైంది.

వివ‌రాల్లోకెళ్తే.. ఆదివారం నాటి మ్యాచ్‌లో ఆఖ‌రి ఆరు బంతుల్లో ప‌ది ప‌రుగులు చేయాల్సి ఉండ‌గా అర్ష్‌దీప్ వేసిన మూడో బంతిని భారీ షాట్ ఆడ‌బోయిన వేడ్‌, బౌండ‌రీ లైన్ వ‌ద్ద ఉన్న శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్ చేతికి చిక్కాడు. ఈ వీడియోను పంజాబ్ కింగ్స్ షేర్ చేస్తూ.. ఈ లెఫ్టార్మ్ పేస‌ర్ పై కాదు మాథ్యూ వేడ్.. అని ట్వీట్ చేస్తూ ప‌రోక్షంగా పాకిస్తాన్ పేస‌ర్ ష‌హీన్ షా అఫ్రిదిని ట్రోల్ చేసింది. 2021 టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ సెమీస్‌లో అఫ్రిది వేసిన 19వ ఓవ‌ర్లో మాథ్యూ వేడ్ మూడు భారీ సిక్స‌ర్లు కొట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇదే విష‌యాన్ని ప‌రోక్షంగా ప్ర‌స్తావిస్తూ పంజాబ్ కింగ్స్ పెట్టిన ట్వీట్‌కు పాక్ ఫ్యాన్స్ కౌంట‌ర్ ఇస్తున్నారు.

Not against this 𝐥𝐞𝐟𝐭-𝐚𝐫𝐦 𝐩𝐚𝐜𝐞𝐫, Matthew Wade 😉pic.twitter.com/bggH4rZEdK

— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) December 3, 2023