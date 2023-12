U-19 World Cup 2024: అండర్‌ – 19 వరల్డ్‌ కప్‌ షెడ్యూల్‌ విడుదల.. భారత్‌ తొలి మ్యాచ్‌ ఎవరితో అంటే..!

December 11, 2023 / 08:53 PM IST

U-19 World Cup 2024: వచ్చే ఏడాది జనవరి నుంచి దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా జరగాల్సి ఉన్న అండర్‌ – 19 పురుషు క్రికెట్‌ వరల్డ్‌ కప్‌కు సంబంధించి రివైజ్డ్‌ షెడ్యూల్‌ను అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ మండలి (ఐసీసీ) సోమవారం విడుదల చేసింది. జనవరి 19 నుంచి ఫిబ్రవరి 11 వరకూ దక్షిణాఫ్రికాలోని ఐదు వేదికలలో జరగాల్సి ఉన్న ఈ మెగా టోర్నీలో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగనున్న భారత్‌.. తమ తొలి మ్యాచ్‌ను జనవరి 20న బంగ్లాదేశ్‌తో ఆడనుంది. దక్షిణాఫ్రికాలోని బ్లోంఫోంటెన్‌, ఈస్ట్‌ లండన్‌, కింబర్లీ, పోచెఫ్‌స్ట్రోమ్‌, బెనోనిలు ఈ మ్యాచ్‌లకు ఆతిథ్యమివ్వనున్నాయి.

15వ ఎడిషన్‌గా జరగాల్సి ఉన్న ఈ మెగా టోర్నీలో 16 జట్లు పాల్గొంటుండగా.. మొత్తం 41 మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి. 16 జట్లను నాలుగు గ్రూపులుగా విభజించగా భారత్‌ గ్రూప్‌-ఏలో బంగ్లాదేశ్‌, ఐర్లాండ్‌, యూఎస్‌ఎలతో ఉంది. గ్రూప్‌-బిలో ఇంగ్లండ్, సౌతాఫ్రికా, వెస్టిండీస్‌, స్కాట్లాండ్‌ ఉండగా గ్రూప్‌-సి లో ఆస్ట్రేలియా, శ్రీలంక, జింబాబ్వే, నమీబియాలు ఉన్నాయి. గ్రూప్‌ – డి నుంచి అఫ్గానిస్తాన్‌, పాకిస్తాన్‌, న్యూజిలాండ్‌, నేపాల్‌లు తలపడనున్నాయి.

ఈ టోర్నీలో భారత్‌.. బంగ్లాదేశ్‌తో మ్యాచ్‌ తర్వాత జనవరి 25న ఐర్లాండ్‌తో, 28న యూఎస్‌ఎతో ఆడనుంది. జనవరి 19న మొదలుకాబోయే ఈ టోర్నీలో ఫిబ్రవరి 3 వరకు లీగ్‌ దశ పోటీలు జరుగుతాయి. ఫిబ్రవరి 6, 8న సెమీస్‌, 11న ఫైనల్‌ జరగాల్సి ఉంది. సూపర్‌ సిక్స్‌, గ్రూప్‌ స్టేజ్‌, సెమీ ఫైనల్స్‌, ఫైనల్‌ విధానంలో ఈ టోర్నీ జరుగనుంది.

The wait is over 🤩

Fixtures for the 2024 ICC U19 Men’s Cricket World Cup in South Africa are OUT! 🗓️#U19WorldCup | More ➡️ https://t.co/IX3eV3Z5fY pic.twitter.com/glWKCQF7xJ

— ICC (@ICC) December 11, 2023