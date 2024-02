IND vs ENG | ఆ ఒక్కడు తప్ప అందరూ సూపర్‌ హిట్‌.. ఐదో టెస్టులో ఉంటాడా..?

February 26, 2024 / 05:13 PM IST

IND vs ENG | స్వదేశంలో ఇంగ్లండ్‌ను మట్టికరిపించిన భారత జట్టు ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో మరో మ్యాచ్‌ మిగిలుండగానే టెస్టు సిరీస్‌ను చేజిక్కించుకుంది. భారత స్టార్‌ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ, పేసర్‌ మహ్మద్‌ షమీ, మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌ కెఎల్‌ రాహుల్‌లతో పాటు బుమ్రా, జడేజాలు ఒక టెస్టుకు దూరమైనా కుర్రాళ్ల అద్భుత ప్రదర్శనలతో సిరీస్‌ను 3-1 తేడాతో గెలుచుకుంది. ఈ సిరీస్‌లో భాగంగా భారత్‌కు రెండో టెస్టులో రజత్‌ పాటిదార్‌ అరంగేట్రం చేయగా రాజ్‌కోట్‌ టెస్టులో సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌, ధ్రువ్‌ జురెల్‌లు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. నాలుగో టెస్టులో ఆకాశ్‌ దీప్‌ తన తొలి మ్యాచ్‌ ఆడాడు. నలుగురు ప్లేయర్లు అరంగేట్రం చేసినా వీరిలో రజత్‌ పాటిదార్‌ మినహా మిగిలిన ముగ్గురూ సూపర్‌ హిట్‌ అయ్యారు.

కోహ్లీ గైర్హాజరీలో వైజాగ్‌ టెస్టులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన రజత్‌.. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 32 పరుగులు చేశాడు. ఈ ఒక్క ఇన్నింగ్స్‌ మినహా మిగిలిన ఐదు ఇన్నింగ్స్‌లలోనూ దారుణంగా విఫలమయ్యాడు. అదే టెస్టు రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 9 పరుగులే చేసిన పాటిదార్‌.. రాజ్‌కోట్‌ టెస్టులో ఐదు (5, 0) పరుగులే చేశాడు. ఇక నేడు ముగిసిన రాంచీ టెస్టులో భాగంగా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 17 రన్స్‌ చేసిన రజత్‌.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో డకౌట్‌ అయి నిరాశపరిచాడు.

ఆ ముగ్గురూ సూపర్‌ హిట్..

రజత్‌ను మినహాయిస్తే సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌, ధ్రువ్‌ జురెల్‌, ఆకాశ్‌ దీప్‌ మాత్రం అవకాశాలను అందిపుచ్చుకున్నారు. రాజ్‌కోట్‌ టెస్టులో సర్ఫరాజ్‌.. 62, 68 పరుగులతో రాణించాడు. ఇదే టెస్టులో జురెల్‌.. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 46 రన్స్‌ చేయగా రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో బ్యాటింగ్‌ చేసే అవకాశం రాలేదు. ఇక రాంచీ టెస్టులో సర్ఫరాజ్‌ నిరాశపరిచినా.. జురెల్‌ మాత్రం మ్యాచ్‌ విన్నింగ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భారత బ్యాటర్లు క్రీజులో నిలబడటానికే తంటాలు పడుతున్న పిచ్‌ మీద అతడు.. 149 బంతులాడి 90 పరుగులు చేశాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో శుభ్‌మన్‌ గిల్‌తో కలిసి భారత్‌ను విజయతీరాలకు చేర్చాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో అతడు.. 77 బంతుల్లో 39 పరుగులు చేశాడు. ఆకాశ్‌ దీప్‌ విషయానికొస్తే.. రాంచీ టెస్టులో తొలి రోజు మొదటి సెషన్‌లోనే ఇంగ్లండ్‌ను అతడు దెబ్బతీశాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 3 వికెట్లు తీసిన అతడు.. ఆ జట్టును కట్టడి చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.

This guy was hyped only by RCB fans. Rajat Patidar doesn’t even deserve to play for India.

RCB fans hyped him like next Sachin or something lmao. Fraud. pic.twitter.com/6GshF6MlIT

— ANSHUMAN🚩 (@AvengerReturns) February 26, 2024