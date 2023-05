May 26, 2023 / 06:18 PM IST

IPL 2O23 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ క్వాలిఫైయ‌ర్ 2(Qualifier 2) పోరు ఆస‌క్తిక‌రంగా ఉండ‌నుంది. అహ్మ‌దాబాద్‌లోని న‌రేంద్ర మోడీ స్టేడియం వేదిక‌గా డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్, ఐదుసార్లు చాంపియ‌న్ ముంబై ఇండియ‌న్స్ ఢీ కొంటున్నాయి. టేబుల్ టాప‌ర్‌గా ఉన్న గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ క్వాలిఫైయ‌ర్ 1 పోరులో అనూహ్యంగా చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ చేతిలో కంగుతిన్న‌ది. మ‌రోవైపు ఎలిమినేట‌ర్ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్ 81 ప‌రుగుల తేడాతో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌ను చిత్తు చేసింది. నాకౌట్ పోరులో త‌న‌కు ఎదురులేద‌ని మ‌రోసారి చాటింది. ఈ పోరులో గెలిచిన జ‌ట్టు ఫైన‌ల్‌కు వెళ్తుంది. ఆదివారం (మే 28)నాడు సీఎస్కేతో టైటిల్ పోరులో త‌ల‌ప‌డుతుంది.

