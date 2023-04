April 28, 2023 / 05:29 PM IST

Wrestlers Protest : భార‌త రెజ్లింగ్ స‌మాఖ్య(WFI) అధ్య‌క్షుడు బ్రిజ్ భూష‌ణ్‌(Brij Bhushan)పై చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని ఆందోళ‌న చేస్తున్న‌ రెజ్ల‌ర్ల‌కు మాజీ క్రికెట‌ర్లు మ‌ద్ద‌తు తెలుపుతున్నారు. స్టార్ రెజ్ల‌ర్ వినేశ్ ఫోగ‌ట్(Vinesh Phogat) క్రికెట‌ర్ల మౌనంపై ప్ర‌శ్నించిన కొద్ది సేప‌టికే ఒక్కొక్క‌రుగా పెద‌వి విప్పుతున్నారు. సోష‌ల్‌మీడియా వేదిక‌గా రెజ్ల‌ర్ల‌కు స‌పోర్టుగా పోస్టులు పెడుతున్నారు. వాళ్ల‌కు న్యాయం చేయాల‌ని కోరుతున్నారు.

వీళ్ల‌లో డాషింగ్ ఓపెన‌ర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్(Virendra Sehwag), ఇర్ఫాన్ ప‌ఠాన్(Irfan Pathan), హ‌ర్భ‌జ‌న్ సింగ్(Harbhajan Singh) ఉన్నారు. మాజీ టెన్నిస్ ప్లేయ‌ర్ సానియా మీర్జా(Sania Mirza) కూడా రెజ్ల‌ర్ల పోరాటానికి సంఘీభావం తెలిపింది. ప్ర‌పంచ వేదిక‌ల‌పై భార‌తదేశ కీర్తి, ప్ర‌తిష్ట‌ల‌ను పెంచిన రెజ్లర్లు పోరు బాట ప‌ట్ట‌డం బాధాక‌ర‌మని మాజీ డాషింగ్ ఓపెన‌ర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ అన్నాడు. ‘ఇది చాలా సున్నిత‌మైన అంశం. అందుక‌ని ఈ విష‌యంపై నిష్ప‌క్ష‌పాతంగా విచార‌ణ చేప‌ట్టాలి. రెజ్ల‌ర్ల‌కు న్యాయం జ‌రుగుతుంద‌ని న‌మ్ముతున్నా’అని వీరూ త‌న పోస్టులో రాసుకొచ్చాడు.

మాజీ క్రికెట‌ర్, కామెంటేట‌ర్ ఇర్ఫాన్ ప‌ఠాన్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా రెజ్ల‌ర్లకు సంఘీభావం తెలియ‌జేశాడు. అథ్లెట్లుఎల్ల‌ప్పుడూ మ‌న దేశానికి గ‌ర్వ‌కార‌ణం. వాళ్లు ప‌త‌కాలు గెలిచినా, గెల‌వ‌కున్నా కూడా వాళ్లు మ‌న సంప‌ద‌ అని ఈ మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ త‌న పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చాడు.

రెజ్ల‌ర్లు పోరాటానికి మాజీ క్రికెట‌ర్ హ‌ర్భ‌జ‌న్ సింగ్ మ‌ద్ద‌తు తెలిపాడు. విశ్వ వేదిక‌ల‌పై మ‌న‌దేశ గౌర‌వాన్ని పెంచిన రెజ్ల‌ర్లు రోడ్డుపై బైఠాయించ‌డం చూసి త‌ట్టుకోలేక పోతున్నా. మ‌న‌సంతా బాధ‌గా ఉంది. వాళ్ల‌కు వెంట‌నే న్యాయం జ‌ర‌గాల‌ని ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తాను అని భ‌జ్జీ అన్నాడు.

Sakshi, Vinesh are India’s pride. I am pained as a sportsperson to find pride of our country coming out to protest on the streets. I pray that they get justice. #IStandWithWrestlers pic.twitter.com/hwD9dKSFNv

న్యాయం కోసం రెజ్ల‌ర్లు రోడ్డెక్క‌డం బాధాక‌ర‌మ‌ని, వాళ్ల‌ను అలా చూడ‌లేక‌పోతున్నాన‌ని మాజీ టెన్సిస్ ప్లేయ‌ర్ సానియా మీర్జా అంది. ‘ఒక అథ్లెట్‌గా, ఒక మ‌హిళ‌గా వాళ్ల‌ను అలా చూడడం క‌ష్టంగా అనిపిస్తోంది. ఇలాంటి క‌ష్ట‌కాలంలో మ‌నంద‌రం వాళ్ల‌కు అండ‌గా నిల‌వాలి’ అని ఆమె ట్వీట్ చేసింది. ప‌ద‌హారేళ్ల వ‌య‌సులోనే టెన్నిస్‌లో సంచ‌ల‌నం సృష్టించిన సానియా ఈ మ‌ధ్యే టెన్సిస్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికిన విష‌యం తెలిసిందే.

As an athlete but more as a woman this is too difficult to watch .. they’ve brought laurels to our country and we have all celebrated them , with them .. if you have done that then it’s time to now stand with them in this difficult time too .. this is a highly sensitive matter… pic.twitter.com/7mVVyz1Dr1

— Sania Mirza (@MirzaSania) April 28, 2023