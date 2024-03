SRH New Captain | బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ ట్రోఫీలు అందించినా అతడికే అందలం.. కావ్య పాపను ఆటాడుకుంటున్న నెటిజన్లు

March 4, 2024 / 04:52 PM IST

SRH New Captain | ఐపీఎల్‌ – 2024లో సన్‌ రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఫ్రాంచైజీకి కొత్త సారథిగా యాజమాన్యం ఆస్ట్రేలియాకు రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీలను అందించిన పాట్‌ కమిన్స్‌కు కట్టబెట్టింది. గత సీజన్‌లో సన్‌ రైజర్స్‌ను నడిపించిన సౌతాఫ్రికా ఆల్‌రౌండర్‌ ఎయిడెన్‌ మార్క్‌రమ్‌ను తప్పించి కమిన్స్‌ను నియమించడం పట్ల నెటిజన్లు ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ ఓనర్‌ కావ్య మారన్‌పై దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు. వన్డేలు, టెస్టులు ఆడుకునేటోడికి టీ20లలో అన్ని కోట్లు పెట్టడమే దండగంటే అదీగాక టీ20 స్పెషలిస్టు ఆటగాడు అయిన మార్క్‌రమ్‌ను కెప్టెన్‌గా తప్పించి కమిన్స్‌కు పగ్గాలు అందించడం పనికిమాలిన చర్యగా అభివర్ణిస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌ జట్టు ఈసారి కూడా ప్లేఆఫ్స్ ఆశలను వదులుకోవాల్సిందేనని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

గతేడాది ఐపీఎల్‌ కంటే ముందే జరిగిన సౌతాఫ్రికా టీ20 లీగ్‌ (ఎస్‌ఎ 20)లో సన్‌ రైజర్స్‌ అనుబంధ ఫ్రాంచైజీ సన్‌ రైజర్స్‌ ఈస్ట్రన్‌ కేప్‌కు తొలి సీజన్‌లోనే మార్క్‌రమ్‌ ట్రోఫీని అందించడంతో అతడు ఐపీఎల్‌లో సారథిగా నియమితుడయ్యాడు. కానీ గత సీజన్‌లో సన్‌ రైజర్స్‌కు అచ్చిరాలేదు. 2023లో ఆ జట్టు సమిష్టిగా విఫలమైంది. అయితే ఈ ఏడాది కొద్దిరోజుల క్రితమే ముగిసిన రెండో సీజన్‌లో కూడా ఈస్ట్రన్‌ కేప్‌ బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ ట్రోఫీ కొట్టింది. ఈసారి ఆ జట్టును నడిపించింది మార్క్‌రమే. కానీ వరుసగా రెండు ట్రోఫీలను అందించినా కావ్య పాప మాత్రం ఐపీఎల్‌లో అతడి నాయకత్వాన్ని పక్కనెట్టింది.

పాట్‌ కమిన్స్‌ను సారథిగా నియమితుడైన విషయాన్ని ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ తన ట్విటర్‌ (ఎక్స్‌)లో పోస్ట్‌ చేయగా పలువురు నెటిజన్లు స్పందిస్తూ… ‘ఇది చెత్త నిర్ణయం. టీ20లలో కమిన్స్‌ కంటే మార్క్‌రమ్‌ బెటర్‌ ప్లేయర్‌. ఈ నిర్ణయం చూస్తుంటే కొద్దిరోజుల్లో మార్క్‌రమ్‌ జట్టులో చోటు కూడా కోల్పోయే అవకాశం కనిపిస్తోంది. గత సీజన్లలో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌.. డేవిడ్‌ వార్నర్‌, కేన్‌ విలియమ్సన్‌లను ఇలాగే అవమానించింది…’, ‘ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌కు మంచి ప్లేయర్లను అవమానించడం రివాజుగా మారింది. గతంలో వార్నర్‌, కేన్‌ మామ.. ఇప్పుడు మార్క్‌రమ్‌..’, ‘ఈ ఫ్రాంచైజీకి ప్రతి సీజన్‌లోనూ కెప్టెన్‌ను మార్చడం అలవాటైంది. మార్క్‌రమ్‌ను చూస్తే బాధగా ఉంది..’, ‘ఇక ఈ సీజన్‌లో కూడా మనం ప్లే ఆఫ్స్‌ ఆశలు వదులుకోవాల్సిందే’ అంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

Markram will feel hard done by.

But the pressure of expectations will be hard for Cummins as well. This is a franchise which changes their skipper every season, and he just got picked for 20 Cr.

— Sudharshan R (@rsudharshan95) March 4, 2024