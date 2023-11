Suryakumar Yadav: ఖతం.. టాటా.. గుడ్ బయ్! ఇక వన్డేలలో ‘సూర్యా’స్తమయమే.. నయా మిస్టర్ 360 కథ కంచికేనా..?

Fans Fires On Suryakumar Yadav After Team India Middle Order Batter Flop Show In Wc 2023 Final

November 20, 2023 / 03:31 PM IST

Suryakumar Yadav: వన్డే ప్రపంచకప్‌ వైఫల్యంతో భారత క్రికెట్‌లో రోహిత్‌ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లీల శకం ముగిసేనట్టేనని వార్తలు వినిపిస్తున్న తరుణంలో మరికొందరి కెరీర్‌ కూడా అహ్మదాబాద్‌ లోనే అంతమైందన్న వాదనలు ఊపందుకున్నాయి. ఇందులో ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్న పేరు టీ20లలో వరల్డ్‌ నెంబర్‌ వన్‌ ఆటగాడు సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌. ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్లో అతడి ప్రదర్శనే ఇందుకు నిదర్శనం. టీ20లలో మెరుపు ఆటతో వన్డేలలో చోటు దక్కించుకుంటున్న సూర్య.. ఈ మెగా టోర్నీలో చేసింది శూణ్యం. వన్డేలకు పనికిరాడన్న ట్యాగ్‌ను మరింత పదిలం చేసుకుంటూ అతడి వైఫల్యం సాగింది.

టీ20లలో కేక..

పొట్టి ఫార్మాట్‌లో సూర్య ప్రదర్శనలో లోపాలు వెతకడం కూడా కష్టమే అన్నంత గొప్పగా సాగుతోంది అతడి విధ్వంసం. పిచ్‌ ఏదైనా బౌలర్‌ ఎంతటి తోపు అయినా అది సూర్య లేనంతవరకే.. ఒక్కసారి సూర్య బరిలోకి దిగాడంటే భారత స్కోరుబోర్డు రాకెట్‌ వేగాన్ని తలపిస్తుంది. ఇప్పటివరకు 53 టీ20లు ఆడిన సూర్య.. 46.02 సగటుతో 1,841 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో మూడు సెంచరీలు, 15 అర్థ సెంచరీలూ ఉన్నాయి. కానీ ఇదే వన్డేలకు వచ్చేసరికి పూర్తిగా తలకిందులవుతోంది.

వన్డేలలో అట్టర్‌ ప్లాఫ్‌..

టీ20లలో తన మెరుపులతో అలరించే సూర్య.. వన్డే ఫార్మాట్‌లో మాత్రం అత్యంత చెత్త ఆటతో విసిగిస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకూ 37 మ్యాచ్‌లలో 35 ఇన్నింగ్స్‌లలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చి 773 పరుగులు చేశాడు. వన్డేలలో అతడి అత్యధిక స్కోరు 72 కాగా సగటు 25.76 మాత్రమే. వాస్తవానికి వన్డే ప్రపంచకప్‌లో సూర్యను ఎంపికచేసినప్పుడే అతడి ఎంపికపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. అంతకుముందు ఆసియా కప్‌, వెస్టిండీస్‌ సిరీస్‌లలో ఆడిన అతడు గొప్ప ప్రదర్శనలు కూడా ఏమీ చేయలేదు. ఈ ఏడాది మార్చిలో భారత్‌-ఆసీస్‌ వన్డే సిరీస్‌లో వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌లలో మూడు డకౌట్లు. విశ్వకప్‌లో సూర్యకు 8 మ్యాచ్‌లలో బ్యాటింగ్‌ చేసే అవకాశం వచ్చింది. ఇందులో సూర్య అత్యధిక స్కోరు 49 పరుగులు. రెండుసార్లు మాత్రమే 20 ప్లస్‌ స్కోరు చేశాడు.

ఫైనల్‌లో మరీ అధ్వాన్నం..

ఇక నిన్న అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా ముగిసిన ఫైనల్‌లో సూర్య క్రీజులోకి వచ్చింది 35వ ఓవర్లో.. అంటే బాదడానికి అతడికి 15 ఓవర్లున్నాయి. టీ20లలో అయితే అతడి బాదుడుకు అది అవసరానికంటే ఎక్కువ. కానీ నిన్న అతడి ఆట చూశాక ‘వీడినెందుకు తీసుకున్నార్రా బాబు’ అని తిట్టుకోని అభిమాని ఉండడంటే అతిశయోక్తి కాదు. 28 బంతులాడిన సూర్య.. ఒక బౌండరీ సాయంతో 18 పరుగులు చేశాడు. చివరి ఓవర్లలో తన వద్ద స్ట్రైక్‌ ఉంచుకుని స్కోరు పెంచాల్సింది పోయి టెయిలెండర్లకు స్ట్రైక్‌ ఇచ్చాడు. ఇది అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేసింది. టీ20లలో చిత్ర విచిత్రమైన షాట్లతో అలరించే సూర్య.. నిన్న కనీసం బంతిని బౌండరీ తరలించడానికి నానా తంటాలు పడ్డాడు.

కెరీర్‌ ముగిసినట్టేనా..?

తాజా ప్రదర్శనలతో వన్డేలలో సూర్య కెరీర్‌కు ఎండ్‌ కార్డ్‌ పడ్డట్టేనని క్రికెట్‌ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. వన్డే ప్రపంచకప్‌లో సూర్య బదులు అతడికంటే మంచి రికార్డు కలిగిన సంజూ శాంసన్‌ను ఆడిస్తే బాగుండేదని అభిమానులు వాపోతున్నారు. 2019 వరల్డ్‌ కప్‌లో అంబటి రాయుడును తప్పించి విజయ్‌ శంకర్‌ను తీసుకొచ్చి భారత్‌ ఎంత పెద్ద తప్పుచేసిందో.. తాజా వరల్డ్‌ కప్‌లో కూడా శాంసన్‌ను కాదని సూర్యను తీసుకొచ్చి అదే రిపీట్‌ చేసిందని బీసీసీఐని తిట్టిపోస్తున్నారు.

Suryakumar Yadav in this world cup Matches:7

Runs: 106

Avg: 17

Suryakumar Yadav in this world cup Matches:7

Runs: 106

Avg: 17

SR: 101 Remember he was picked with an odi avg of 24 over Sanju Samson with 57 odi avg.